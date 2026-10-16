¿El nuevo Retegui? Italia sigue de cerca al goleador del Clausura y él sueña: “Sé que me están observando”

Agustín Módica, el 9 de Gimnasia de Mendoza, nació en Italia y habló de la chance de ser citado por Roberto Mancini en el corto plazo.

En marzo del 2023, Roberto Mancini sorprendió a todo el planeta con una llamativa convocatoria a la Selección de Italia. Por encima de delanteros consagrados en el fútbol europeo, el DT decidió llamar a Mateo Retegui, quien ya se había nacionalizado y podía representar a la Azzurra o a Argentina, y fue citado mientras era el goleador del fútbol argentino representando a Tigre.

En la actualidad, el nacido en San Fernando no tiene minutos en la Selección y se encuentra en el Al Qadsiah de Arabia Saudita, pero Italia sigue necesitando un centrodelantero de garantías para la selección. En este contexto, nuevamente bajo las órdenes de Mancini, la solución podría estar una vez más en el fútbol argentino.

Es que Agustín Módica, delantero de Gimnasia de Mendoza, es actualmente el goleador del Clausura con 9 tantos en 12 partidos, y su rendimiento actual despertó interés en el país de la bota. De hecho, el nueve de área surgido en Rosario Central, nació en Villanova d’Albenga, provincia italiana de Liguria, pero a sus dos años de vida vino a Argentina junto a sus padres. Por ende, ya posee la ciudadanía como para ser citado por Mancini.

En las últimas horas, el delantero habló con Tuttosport y reveló que sueña con el llamado, además de ser conciente que existen chances reales de que eso suceda: “Tengo dos deseos, jugar para Italia y en la Serie A“, comenzó en dicha entrevista.

Luego, profundizó: “Obviamente sería un sueño, algo muy bonito, es el país donde nací. Obviamente, requerirá mucho trabajo. Y actuaciones de alto nivel: espero poder lograrlo. Nadie se puso en contactos formal conmigo, pero mis agentes me han informado de que hay alguien que me sigue, por eso sé que me están observando. No será fácil dada la plantilla de delanteros de la Azzurri, así que tendré que seguir trabajando aún más duro, con la esperanza de ganarme esta convocatoria “.

Agustín Módica, goleador del Lobo Mendocino (GyEM)

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Entre otras respuestas, el ítalo-argentino dejó en claro que intenta imitar a delanteros como Erling Haaland y Santiago Castro. Además, fue consultado sobre la similitud de su caso con el de Mateo Retegui: “Mateo es un gran jugador, lo conozco. Así que tendré que intentar estar a su altura; quizás juguemos juntos en el Mundial“, cerró.

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Recientemente, Gimnasia de Mendoza adquirió la totalidad del pase de Agustín Módica, ya que eran socios 50/50 con Rosario Central. Debido a su gran rendimiento en este campeonato, el delantero ya despertó interés en Italia, no solo en la selección, sino que también a nivel clubes.

Sobre esto también dejó un testimonio: “Mi agente me informó del interés de varios clubes italianos y extranjeros. Es genial, ya veremos en el futuro. No pienso en ningún club en particular, pero sin duda sueño con jugar en la Serie A. Y la verdad es que sueño con algo grande. Me encantaría representar a un club de primer nivel, espero poder hacerlo algún día, estoy preparado para cualquier oportunidad”.