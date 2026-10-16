Amistosos confirmados para la Selección Argentina en la próxima Fecha FIFA

Luego de una Fecha FIFA a pura emoción por el retiro de Lionel Andrés Messi de la Selección Argentina, la AFA dio a conocer los rivales a los que la Albiceleste se medirá en la próxima ventana. Serán dos amistosos: el primero de ellos el 13 de noviembre ante Uruguay en Buenos Aires, mientras que el segundo será el 17 del mismo mes frente a Costa Rica en Córdoba.

“La Albiceleste disputará dos amistosos en la próxima Fecha FIFA: el 13 de noviembre se medirá ante Uruguay en Buenos Aires, y el 17 hará lo propio frente a Costa Rica, en Córdoba“, informó la AFA desde la cuenta oficial de la Selección Argentina.

Para hacer el anuncio en sus rede sociales oficiales, la AFA utilizó imágenes del último amistoso de la Albiceleste ya que los protagonistas tienen la camiseta especial por el retiro de Messi de la Selección. En la misma aparecen algunos de los jugadores más importantes del combinado nacional: Julián Alvarez, Enzo Fernández, Lautaro Martínez y Lisandro Martínez.

Si bien la AFA confirmó los rivales y los días en los que se jugarán los partidos, todavía no hizo lo mismo con los estadios. Para enfrentar a Costa Rica en Córdoba todo indica que será en el Mario Alberto Kempes, tal como sucedió frente a Bolivia en la última Fecha FIFA.

¿Dónde se jugaría el clásico contra Uruguay?

Respecto al escenario que albergará el Clásico del Río de la Plata ante Uruguay el próximo 13 de noviembre, Bolavip pudo saber que el encuentro podría jugarse en La Bombonera. Cabe recordar que la AFA mantiene relaciones tensas con River y eso podría derivar en que el Monumental albergue menos partidos de la Selección Argentina de cara al futuro.

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