Estudiantes concretó la venta de un titular mientras negocia con Boca por Santiago Ascacibar

A lo largo de las últimas horas, Boca cerró la contratación de Ángel Romero, pero sigue negociando con Estudiantes de La Plata para quedarse con la ficha de Santiago Ascacíbar. Pero no es el único movimiento que realizan los directivos del Pincha.

Mientras sueñan con repatriar a Marcos Rojo, que fue desafectado por Gustavo Costas de la lista de convocados para que Racing visite a Gimnasia y Esgrima de La Plata, la dirigencia comandada por Juan Sebastián Verón abrochó el arribo a préstamo de Tomás Palacios. Y en paralelo, ultima detalles para que Edwuin Cetré se marche hacia Brasil.

El extremo colombiano de 28 años continuará con su carrera en Athletico Paranaense, recientemente ascendido a la máxima categoría del fútbol brasileño. Si bien restan algunas cuestiones por resolver, la operación se sellaría en una cifra superior a los 6 millones de dólares.

Luego de lo que fue el empate de Estudiantes ante Independiente, en Avellaneda, fue Eduardo Domínguez quien se refirió a la ausencia de Cetré, quien terminó ingresando en el complemento: “Nosotros conocemos bien a Leo Godoy y quisimos desgastarlo un poco con Fabri Pérez. Sabíamos que Leo es rápido y con Edwuin en la segunda parte lo podíamos complicar. Y así fue. lamentablemente no pudimos encontrar claridad en la última jugada, pero conseguimos lo que buscamos”, declaró el entrenador en conferencia de prensa.

Edwuin Cetré se va a Brasil. (Joaquín Camiletti/Getty Images)

Los números de Edwuin Cetré en Estudiantes de La Plata

Desde su llegada en enero de 2024, el colombiano Edwuin Cetré se convirtió en una pieza clave de Estudiantes de La Plata: disputó 85 partidos, marcó 12 goles, entregó 12 asistencias y levantó cuatro títulos (Copa de la Liga, Clausura y dos Trofeos de Campeones).

