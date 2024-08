Debutó con la camiseta de River el 23 de marzo de 2008, tuvo la posibilidad de ganar dos campeonatos con dicha institución y luego deambuló por diferentes equipos. Pero en 2014 llegó a Racing para transformarse en un goleador letal, ser uno de los principales artífices del título que conquistaron bajo la conducción de Diego Cocca y ahora decidió colgar los botines.

Luego de una extensa carrera, en la que también vistió las camisetas de Olimpo de Bahía Blanca, Liga Deportiva Universitaria de Quito, Gimnasia y Esgrima de La Plata, Xolos de Tijuana, New England Revolution y Talleres de Córdoba, a través de su cuenta de Instagram, Gustavo Bou anunció que se retirará de la actividad profesional.

La Pantera, a sus 34 años, rescindió su contrato con Talleres para regresar a su Concordia natal y transformarse en el presidente de Club Defensores Barrio Nebel. Pero no solo comandará las riendas institucionales: disputará el Torneo Regional en la Liga Concordiense de Fútbol, donde vienen de ser campeones. Y este domingo 18 de agosto hará su estreno.

“Hoy me toca terminar este hermoso viaje como jugador profesional, pero también estoy muy feliz porque voy a vivir uno de mis máximos sueños”, anunció a través de un posteo en su cuenta de Instagram, donde también aprovechó para invitar a los entrerrianos para que se acerquen a las instalaciones de Barrio Nebel y así presenciar el primer partido del equipo en la nueva temporada.

Además de agradecerle a los clubes en los que jugó durante los 16 años en los que fue profesional, la Pantera se encargó de elogiar enormemente a su antiguo-nuevo equipo: “Acá me enseñaron, me educaron y me formaron en lo que fueron mis primeras experiencias dentro del fútbol”, destacó. Y concluyó: “Hace muchos años, mi gran anhelo era jugar algún día en la Primera División de este hermoso club y es algo que veo reflejado en muchos chicos que están dando sus primeros pasos”.

Los títulos de Gustavo Bou a lo largo de su carrera

River Plate

Torneo Clausura 2008

Primera B Nacional 2011/12

Olimpo de Bahía Blanca

Ascenso a Primera División 2012/13

Racing Club

Primera División 2014

Primera División 2018/19

New England Revolution