Hernán Galíndez, contundente sobre River: “Hay que tratar de faltarle el respeto a estos rivales”

El arquero de Huracán habló en campo de juego tras el triunfo del Globo en el Estadio Monumental por el Torneo Clausura.

Huracán dio la sorpresa en el Estadio Monumental y venció por 2-1 a River Plate en el marco de la Fecha 10 del Torneo Clausura. El conjunto Millonario había conseguido tres triunfos consecutivos bajo la conducción de Leonardo Ponzio, pero volvió a tropezar en su casa y terminará la jornada afuera de la zona de clasificación.

La victoria del Globo no solo se explicó a través de los goles de Óscar Cortés y Lucas Blondel, sino también desde la actitud con la que el equipo afrontó este partido. Así lo explicó Hernán Galíndez, arquero y capitán de Huracán.

El guardameta de la Selección de Ecuador brindó una entrevista en el campo de juego tras el silbatazo final y manifestó sobre River: “Si uno viene a tratar de no perder, generalmente pierde 2-0 o 3-0. Entonces hay que tratar de faltarle el respeto deportivamente a estos rivales, que tienen una jerarquía enorme, con jugadores de muchísima importancia a nivel internacional”.

"HAY QUE TRATAR DE FALTARLE EL RESPETO DEPORTIVAMENTE A ESTOS RIVALES"



🧤 El planteo de Huracán en el Monumental, en la palabra de Hernán Galíndez… ¿La CLAVE del triunfazo?



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“Fue la idea y obviamente que no es fácil sacarles la pelota, controlar el partido… eso no es sencillo”, completó. Por último, cerró: “Lo hablamos antes del partido, había que dar algo extra y por suerte lo dieron“.

Huracán no perdió en sus últimas cuatro visitas al Monumental

19/09/2026 | River Plate 1 – 2 Huracán

10/08/2024 | River Plate 1 – 1 Huracán

03/11/2023 | River Plate 1 – 2 Huracán

01/08/2021 | River Plate 1 – 1 Huracán

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La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

En síntesis