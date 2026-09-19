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Torneo Clausura

River vs. Huracán EN VIVO y ONLINE por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

En el Monumental, el Millonario recibe al Globo en un partido determinante para la tabla de posiciones.

River - Huracán, por el Torneo Clausura 2026.
© @RiverPlateRiver - Huracán, por el Torneo Clausura 2026.

Otro lesionado en River: salió Tobías Andrada

El gol de Cortés para el 1-0 de Huracán

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Thiago Almada se lesionó a los 3 minutos

Este sábado por la tarde, River recibe a Huracán por la décima fecha del Torneo Clausura 2026. El partido que se disputa en el Estadio Monumental, cuenta con el arbitraje de Facundo Tello, es transmitido por ESPN Premium y tiene el minuto a minuto en BOLAVIP.

Las formaciones de River y Huracán

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa, Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibañez; Rodrigo Fernández Cedrés, Leonardo Gil, Facundo Waller, Facundo Kalinger; Óscar Cortés, Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

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Las alineaciones de River y Huracán por la fecha10 del Torneo Clausura

Nahuel de Hoz
Nahuel de Hoz
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