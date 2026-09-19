River vs. Huracán EN VIVO y ONLINE por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

En el Monumental, el Millonario recibe al Globo en un partido determinante para la tabla de posiciones.

Otro lesionado en River: salió Tobías Andrada

JUSTO EN EL DÍA EN QUE FUE CONVOCADO A LA SELECCIÓN ARGENTINA POR SCALONI. Tobías Andrada se lesionó ante Huracán, dejó el campo de juego con River perdiendo 1-0 y terminó LLORANDO en el banco de suplentes.



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El gol de Cortés para el 1-0 de Huracán

¡¡NO LA TOCÓ NADIE!! Centro venenoso de Cortés y GOL de Huracán, para que el Globo se ponga 1-0 ante River en el Monumental.



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Thiago Almada se lesionó a los 3 minutos

Tan solo 4' PT y LE TIRÓ A THIAGO ALMADA. El Guayo tuvo que dejar el campo de juego y Lucas Beltrán ingresó en su lugar…



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Este sábado por la tarde, River recibe a Huracán por la décima fecha del Torneo Clausura 2026. El partido que se disputa en el Estadio Monumental, cuenta con el arbitraje de Facundo Tello, es transmitido por ESPN Premium y tiene el minuto a minuto en BOLAVIP.

Las formaciones de River y Huracán

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa, Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

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Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibañez; Rodrigo Fernández Cedrés, Leonardo Gil, Facundo Waller, Facundo Kalinger; Óscar Cortés, Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026