Nicolás Otamendi habló sobre las chances que tiene River de clasificar a la Copa Libertadores por la tabla anual: “Somos conscientes”

El capitán del Millonario fue realista con las complicaciones del equipo para meterse en el próximo certamen continental.

En el Estadio Monumental, por la fecha 10 del Grupo B del Torneo Apertura, River perdió 2 a 1 contra Huracán por los goles de Oscar Cortés y Lucas Blondel, por lo que de esta manera volvió a complicar sus chances tanto en el grupo como en los primeros puestos de la tabla anual.

Luego del encuentro, el capitán del Millonario, Nicolás Otamendi, habló con la transmisión de ESPN, en donde se mostró molesto por una nueva caída del equipo, así como también fue autocrítico con las chances de jugar la próxima Copa Libertadores a través de la tabla anual.

“Es River. Es intentarlo hasta el final. Somos conscientes de que teníamos que ganar para llegar con posibilidades, sumar de a tres hasta el final, pero lamentablemente el resultado no fue el que queríamos”, inició el defensor central de 38 años sobre el presente irregular del plantel.

Siguiendo por la misma línea, palpitó lo próximo que se viene, post parate por fecha FIFA: “Después de la fecha FIFA seguiremos intentándolo. Tenemos que seguir sumando de a tres. No quita todo lo que hicimos, el fútbol son resultados y no se dio”.

Y agregó, en cuanto a su análisis del partido: “El fútbol son resultados. Injustamente perdimos un partido en el que generamos situaciones, circulamos la pelota y tuvimos paciencia. En el desespero, en el querer llegar al arco rival empiezan a aparecer las imprecisiones. Generamos hasta lo último, tuvimos grandes ocasiones de poder convertir. Quisimos insistir en el gol. En dos pelotas de mierda nos convierten y el resultado tira todo lo que hicimos“.

Así está la tabla anual

Independiente Rivadavia – 48 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN Argentinos Juniors – 47 puntos – COPA LIBERTADORES Vélez Sarsfield – 45 puntos – COPA LIBERTADORES Boca Juniors – 44 puntos – COPA SUDAMERICANA Rosario Central – 43 puntos – COPA SUDAMERICANA Instituto – 43 puntos – COPA SUDAMERICANA Gimnasia La Plata – 43 puntos – COPA SUDAMERICANA River Plate – 42 puntos – COPA SUDAMERICANA Estudiantes – 41 puntos – COPA SUDAMERICANA Independiente – 41 puntos Belgrano – 39 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura) Huracán – 38 puntos Lanús – 37 puntos Defensa – 37 puntos Gimnasia (M) – 36 puntos Sarmiento – 35 puntos Unión – 34 puntos Talleres – 34 puntos Barracas Central – 33 puntos San Lorenzo – 33 puntos Tigre – 32 puntos Racing – 29 puntos Newell’s – 28 puntos Atlético Tucumán – 27 puntos Banfield – 27 puntos Platense – 25 puntos Central Córdoba – 24 puntos Riestra – 21 puntos Aldosivi – 13 puntos Estudiantes (RC) – 11 puntos – DESCENSO

Publicidad

Datos clave