La Selección Argentina se reencontrará con su público tras obtener el segundo puesto en el Mundial 2026. Será un triple jornada a pura emoción ya que será la última vez que Lionel Messi vista la Albiceleste de manera profesional. Por otro lado, será sumamente especialmente para algunos jugadores que fueron citados por primera vez, como es el caso de Leonel Flores, el futbolista de Boca.

Tras mostrar grandes condiciones en sus primeros partidos en Primera División, Lionel Scaloni citó a Leonel Flores para los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, pero la AFA realizó una aclaración en cuanto a dio a conocer la citación del atacante del Xeneize.

“Los jugadores Leonel Flores y Tomás Palacios entrenarán en Ezeiza y quedarán liberados para jugar los compromisos con sus clubes. Tras ello, volverán a sumarse a los entrenamientos del plantel albiceleste”, informó la casa madre del fútbol argentino.

De esta manera, Flores se entrenará con la Selección Argentina desde el inicio, pero días antes de enfrentar a Racing por la Copa Argentina se marchará para poder jugar ese partido con Boca para luego regresar a trabajar bajo las órdenes de Lionel Scaloni.

Leonel Flores. (Foto: Getty).

Cabe recordar que todavía no salió el fallo oficial de la AFA que indica que Boca pasará de fase luego del reclamo de Vélez por la inclusión de seis jugadores extranjeros, pero con esa aclaración que hizo ya se da por descontado que será el Xeneize el que jugará el 27 de septiembre ante Racing en la cancha de Rosario Central por los cuartos de final de la Copa Argentina.

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Los convocados el fúbol argentino

Leonel Flores (Boca Juniors)

Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata)

⁠Santiago Beltrán (River Plate)

Thiago Almada (River Plate)

⁠Nicolás Otamendi (River Plate)

⁠Tobías Andrada (River Plate)

Precios de las entradas para Argentina vs. Bolivia en Córdoba

POPULAR: $90.000

MENOR A POPULAR (de 3 a 10 años): $25.000

PLATEA GASPARINI: $140.000

PLATEA ARDILES: $ 170.000

Precios de las entradas para Argentina vs. Burkina Faso y Benín en el Monumental

POPULAR: $90.000

MENOR A POPULAR ( 3 a 10 años): $29.000

Platea Alta Sívori y Centenario: $180.000

Platea Media Sívori y Centenario: $320.000

Platea ALTA San Martín y Belgrano: $320.000

Platea BAJA San Martín y Belgrano: $450.000

Platea MEDIA San Martín y Belgrano: $480.000

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