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Torneo Clausura

River, afuera de todo: así está la tabla anual y los cruces de playoffs del Torneo Clausura tras los triunfos de Huracán e Instituto

Los triunfos del Globo en el Monumental y de la Gloria de local pusieron las tablas del fútbol argentino al rojo vivo.

River, afuera de todo: la tabla anual y los cruces de playoffs, al rojo vivo
© InstitutoRiver, afuera de todo: la tabla anual y los cruces de playoffs, al rojo vivo

En la continuidad de la fecha 10 del Torneo Clausura, se desarrollaron varios encuentros que movieron las tablas en general. En el primer turno, Gimnasia de La Plata y Banfield empataron 2 a 2 en un partidazo, al igual que Gimnasia de Mendoza frente a Deportivo Riestra, aunque sin goles.

Luego, Independiente sacó un triunfazo en Santa Fe ante Unión por 2 a 1 y, de igual manera, Huracán se cargó a River en el Monumental, cortando la racha de Leonardo Ponzio como DT. Con esta derrota, el Millonario desperdició una chance clave de sumarse de manera definitiva a la pelea por la zona de clasificación en la Zona B y a la tabla anual.

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Para cerrar este sábado, el clásico de Córdoba entre Instituto y Talleres, fue para la Gloria por 3 a 1, quien aseguró seguir siendo líder de la Zona A y trepó hasta el sexto puesto de la tabla anual, dejando a River afuera de todo.

A continuación, cómo están los cruces, la tabla anual y las dos zonas.

Así está la llave de playoffs hasta el momento

Lado izquierdo de la llave

(1°A) Instituto – Atlético Tucumán (8°B)
(4°B) Sarmiento – Independiente (5°A)

(2°B) Gimnasia (LP) – Lanús (7°A)
(3°A) Gimnasia (M) – Independiente Rivadavia (6°B)

Lado derecho de la llave

(1°B) Argentinos Juniors – Newell’s (8°A)
(4°A) Vélez – Rosario Central (5°B)

(2°A) Defensa y Justicia – Belgrano (7°B)
(3°B) Huracán – Boca Juniors (6°A)

La Tabla Anual 2026

  1. Independiente Rivadavia – 48 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
  2. Argentinos Juniors – 47 puntos – COPA LIBERTADORES
  3. Vélez Sarsfield – 45 puntos – COPA LIBERTADORES
  4. Boca Juniors – 44 puntos – COPA SUDAMERICANA
  5. Rosario Central – 43 puntos – COPA SUDAMERICANA
  6. Instituto – 43 puntos – COPA SUDAMERICANA
  7. Gimnasia La Plata – 43 puntos – COPA SUDAMERICANA
  8. River Plate – 42 puntos – COPA SUDAMERICANA
  9. Estudiantes – 41 puntos – COPA SUDAMERICANA
  10. Independiente – 41 puntos
  11. Belgrano – 39 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
  12. Huracán – 38 puntos
  13. Lanús – 37 puntos
  14. Defensa – 37 puntos
  15. Gimnasia (M) – 36 puntos
  16. Sarmiento – 35 puntos
  17. Unión – 34 puntos
  18. Talleres – 34 puntos
  19. Barracas Central – 33 puntos
  20. San Lorenzo – 33 puntos
  21. Tigre – 32 puntos
  22. Racing – 29 puntos
  23. Newell’s – 28 puntos
  24. Atlético Tucumán – 27 puntos
  25. Banfield – 27 puntos
  26. Platense – 25 puntos
  27. Central Córdoba – 24 puntos
  28. Riestra – 21 puntos
  29. Aldosivi – 13 puntos
  30. Estudiantes (RC) – 11 puntos – DESCENSO

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

Lautaro Tiburzio
Lautaro Tiburzio
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