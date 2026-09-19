River, afuera de todo: así está la tabla anual y los cruces de playoffs del Torneo Clausura tras los triunfos de Huracán e Instituto

En la continuidad de la fecha 10 del Torneo Clausura, se desarrollaron varios encuentros que movieron las tablas en general. En el primer turno, Gimnasia de La Plata y Banfield empataron 2 a 2 en un partidazo, al igual que Gimnasia de Mendoza frente a Deportivo Riestra, aunque sin goles.
Luego, Independiente sacó un triunfazo en Santa Fe ante Unión por 2 a 1 y, de igual manera, Huracán se cargó a River en el Monumental, cortando la racha de Leonardo Ponzio como DT. Con esta derrota, el Millonario desperdició una chance clave de sumarse de manera definitiva a la pelea por la zona de clasificación en la Zona B y a la tabla anual.
Alarma en River y en la Selección Argentina: Thiago Almada y Tobías Andrada salieron lesionados contra Huracán
Para cerrar este sábado, el clásico de Córdoba entre Instituto y Talleres, fue para la Gloria por 3 a 1, quien aseguró seguir siendo líder de la Zona A y trepó hasta el sexto puesto de la tabla anual, dejando a River afuera de todo.
A continuación, cómo están los cruces, la tabla anual y las dos zonas.
Así está la llave de playoffs hasta el momento
Lado izquierdo de la llave
(1°A) Instituto – Atlético Tucumán (8°B)
(4°B) Sarmiento – Independiente (5°A)
(2°B) Gimnasia (LP) – Lanús (7°A)
(3°A) Gimnasia (M) – Independiente Rivadavia (6°B)
Lado derecho de la llave
(1°B) Argentinos Juniors – Newell’s (8°A)
(4°A) Vélez – Rosario Central (5°B)
(2°A) Defensa y Justicia – Belgrano (7°B)
(3°B) Huracán – Boca Juniors (6°A)
La Tabla Anual 2026
- Independiente Rivadavia – 48 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
- Argentinos Juniors – 47 puntos – COPA LIBERTADORES
- Vélez Sarsfield – 45 puntos – COPA LIBERTADORES
- Boca Juniors – 44 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Rosario Central – 43 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Instituto – 43 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Gimnasia La Plata – 43 puntos – COPA SUDAMERICANA
- River Plate – 42 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Estudiantes – 41 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Independiente – 41 puntos
- Belgrano – 39 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
- Huracán – 38 puntos
- Lanús – 37 puntos
- Defensa – 37 puntos
- Gimnasia (M) – 36 puntos
- Sarmiento – 35 puntos
- Unión – 34 puntos
- Talleres – 34 puntos
- Barracas Central – 33 puntos
- San Lorenzo – 33 puntos
- Tigre – 32 puntos
- Racing – 29 puntos
- Newell’s – 28 puntos
- Atlético Tucumán – 27 puntos
- Banfield – 27 puntos
- Platense – 25 puntos
- Central Córdoba – 24 puntos
- Riestra – 21 puntos
- Aldosivi – 13 puntos
- Estudiantes (RC) – 11 puntos – DESCENSO