River, afuera de todo: así está la tabla anual y los cruces de playoffs del Torneo Clausura tras los triunfos de Huracán e Instituto

Los triunfos del Globo en el Monumental y de la Gloria de local pusieron las tablas del fútbol argentino al rojo vivo.

En la continuidad de la fecha 10 del Torneo Clausura, se desarrollaron varios encuentros que movieron las tablas en general. En el primer turno, Gimnasia de La Plata y Banfield empataron 2 a 2 en un partidazo, al igual que Gimnasia de Mendoza frente a Deportivo Riestra, aunque sin goles.

Luego, Independiente sacó un triunfazo en Santa Fe ante Unión por 2 a 1 y, de igual manera, Huracán se cargó a River en el Monumental, cortando la racha de Leonardo Ponzio como DT. Con esta derrota, el Millonario desperdició una chance clave de sumarse de manera definitiva a la pelea por la zona de clasificación en la Zona B y a la tabla anual.

Para cerrar este sábado, el clásico de Córdoba entre Instituto y Talleres, fue para la Gloria por 3 a 1, quien aseguró seguir siendo líder de la Zona A y trepó hasta el sexto puesto de la tabla anual, dejando a River afuera de todo.

A continuación, cómo están los cruces, la tabla anual y las dos zonas.

Así está la llave de playoffs hasta el momento

Lado izquierdo de la llave

(1°A) Instituto – Atlético Tucumán (8°B)

(4°B) Sarmiento – Independiente (5°A)

(2°B) Gimnasia (LP) – Lanús (7°A)

(3°A) Gimnasia (M) – Independiente Rivadavia (6°B)

Lado derecho de la llave

(1°B) Argentinos Juniors – Newell’s (8°A)

(4°A) Vélez – Rosario Central (5°B)

(2°A) Defensa y Justicia – Belgrano (7°B)

(3°B) Huracán – Boca Juniors (6°A)

La Tabla Anual 2026

Independiente Rivadavia – 48 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN Argentinos Juniors – 47 puntos – COPA LIBERTADORES Vélez Sarsfield – 45 puntos – COPA LIBERTADORES Boca Juniors – 44 puntos – COPA SUDAMERICANA Rosario Central – 43 puntos – COPA SUDAMERICANA Instituto – 43 puntos – COPA SUDAMERICANA Gimnasia La Plata – 43 puntos – COPA SUDAMERICANA River Plate – 42 puntos – COPA SUDAMERICANA Estudiantes – 41 puntos – COPA SUDAMERICANA Independiente – 41 puntos Belgrano – 39 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura) Huracán – 38 puntos Lanús – 37 puntos Defensa – 37 puntos Gimnasia (M) – 36 puntos Sarmiento – 35 puntos Unión – 34 puntos Talleres – 34 puntos Barracas Central – 33 puntos San Lorenzo – 33 puntos Tigre – 32 puntos Racing – 29 puntos Newell’s – 28 puntos Atlético Tucumán – 27 puntos Banfield – 27 puntos Platense – 25 puntos Central Córdoba – 24 puntos Riestra – 21 puntos Aldosivi – 13 puntos Estudiantes (RC) – 11 puntos – DESCENSO

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026