Lucas Blondel habló tras amargar a River en el Monumental y reveló el plan de Huracán: “Salió bastante bien”

El lateral del Globo celebró la nueva victoria de su equipo y explicó la clave para dar la sorpresa en el Monumental.

Por la fecha 10 del Grupo B del Torneo Clausura, Huracán dio la sorpresa y le ganó 2 a 1 a River en el Estadio Monumental, gracias a los goles de Oscar Cortés y Lucas Blondel. De esta manera, el elenco de Parque Patricios no solo quedó tercero en la zona, sino que también trepó posiciones en la tabla anual.

Luego del encuentro, el mismo Blondel, autor del segundo tanto del Globo, habló con los medios en zona mixta. Allí le puso título a esta victoria de su equipo, así como también reveló las cuestiones tácticas que respetaron para poder contrarrestar a su rival.

“Me gusta el Blondelazo”, inició el lateral derecho que se encuentra a préstamo desde Boca, luego de ser consultado sobre si titularía de esta manera al triunfo de los dirigidos por Diego Martínez, quienes llevan 10 años sin perder contra el Millonario en condición de visitante.

Además, se refirió a los silbidos que recibió cuando la voz del estadio lo mencionó, por su pasado en el elenco de la Ribera, donde jugó desde mediados de 2023 hasta la temporada pasada: “No creo, sinceramente no creo que me den bola a mí, les debo chupar un huevo”.

Por otro lado, se refirió al gol que marcó para la victoria de su equipo, que en lo personal fue el primero suyo en el campeonato: “Es una cosa increíble, son cosas que uno sueño de chico, jugar en esta cancha, en La Bombonera. Se disfruta mucho y estoy feliz por la victoria”.

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Y cerró, dando detalles de la planificación táctica del partido: “Era un poco el plan de partido, sabíamos que no quedaban bien parados y en el primer tiempo tuvimos varias claras de contra. Sabíamos que era difícil tener la pelota. Salió bastante bien, pudimos tapar muy bien los ataques de ellos, el gol fue un golazo de afuera del área y por suerte nos quedó esa y nos pudimos llevar la victoria”.

La tabla de posiciones del Torneo Clausura

Datos clave

Huracán venció 2 a 1 a River en el Estadio Monumental por el Torneo Clausura.

en el Estadio Monumental por el Torneo Clausura. Lucas Blondel marcó el gol de la victoria para el equipo de Parque Patricios.

marcó el gol de la victoria para el equipo de Parque Patricios. Oscar Cortés y Lucas Blondel anotaron los tantos para la victoria del Globo.