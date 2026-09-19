Huracán chicaneó a River tras ganar en el Monumental: “No me la container”

El Globo venció al Millonario con goles de Óscar Cortés y Lucas Blondel, lo que derivó en cargadas en las redes sociales.

Este sábado por la tarde, Huracán venció 2-1 a River por la décima fecha del Torneo Clausura 2026. Con goles de Óscar Cortés y Lucas Blondel, el Globo impuso en el Estadio Monumental y se llevó tres puntos claves para la tabla de posiciones. No conforme con eso, los de Parque Patricios le hicieron una contundente chicana al Millonario.

Lucas Blondel, autor de un gol de Huracán en el triunfo contra River.

Cabe recordar que durante más dos meses River separó futbolistas en el predio de Cantilo, en situaciones que generaron una fuerte polémica en el ambiente del fútbol. Aunque ya selló las salidas de todos los jugadores, la controversia tomó poder ya que se cambiaban en un container, que utilizaban como vestuario a raíz de las malas condiciones.

Lo cierto es que, tras la victoria en el Monumental, Huracán posteó: “No me la container”. En una evidente chicana futbolera por lo acontecido durante el último tiempo, la cuenta oficial del Globo deslizó una publicación en las principales redes sociales que hace alusión a dicho suceso. De esta manera, protagonizó una broma típica de internet.

No me la container 🤭 pic.twitter.com/gKakubnr95 — CA Huracán (@CAHuracan) September 20, 2026

Sonrisita y adentro 😁 pic.twitter.com/RlvL5rV22Z — CA Huracán (@CAHuracan) September 20, 2026

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Un dato importante a tener en cuenta es que los marginados fueron: Paulo Díaz, Maximiliano Meza, Germán Pezzella, Matías Viña, Fabricio Bustos, Matías Galarza Fonda, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Kendry Páez, Santiago Lencina, Maximiliano Salas, Ian Subiabre y Alexander Woiski. En la actualidad, todos ellos ya juegan en otros equipos.

Los futbolistas de River en el container de Cantilo.

Por último, haciendo alusión al apellido del arquero de River, Santiago Beltrán, y la pareja de Lucas Blondel, Morena Beltrán, la cuenta oficial del Globo volvió a chicanear usando una foto del héroe de la noche: “Se comió a Beltrán”, expresaron en Twitter. Muy picante todo.

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Se comió a Beltrán 😉 pic.twitter.com/XVuZ7ZAydd — CA Huracán (@CAHuracan) September 20, 2026

Los dos goles de Huracán a River

¡¡NO LA TOCÓ NADIE!! Centro venenoso de Cortés y GOL de Huracán, para que el Globo se ponga 1-0 ante River en el Monumental.



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¡¡UN EX-BOCA AMARGA AL RIVER DEL LEÓN!! ¡¡BLONDEL CORTÓ LA CANCHA Y TERMINÓ LA JUGADA CON UN GRAN ZAPATAZO PARA EL 2-1 DE HURACÁN EN EL MONUMENTAL!!



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