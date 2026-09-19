Lionel Scaloni sumó tres nuevos convocados a la Selección Argentina para jugar los amistosos

El DT agregó un ex Boca, un ex River y otro ex Vélez, de cara a los duelos internacionales con Bolivia, Burkina Faso y Benín.

En los próximos días, la Selección Argentina volverá a jugar luego de lo que fue la derrota ante España en la final de la Copa del Mundo 2026. En ese sentido, Lionel Scaloni ya había presentado la lista de convocados con los futbolistas que tendrán minutos. Sin embargo, este sábado por la tarde, citó a tres jugadores más que se sumarán a los entrenamientos.

Ezequiel Fernández, Santiago Simón y Valentín Gómez son los nuevos protagonistas que se incorporarán a las prácticas que se llevarán a cabo en el Predio que posee la Asociación del Fútbol Argentino en Ezeiza. De esta manera, el plantel del combinado nacional quedó completo y trabajarán bajo las órdenes del cuerpo técnico.

#SelecciónMayor Se suman a la nómina de convocados del exterior los jugadores Ezequiel Fernández, Santiago Simón y Valentín Gómez. pic.twitter.com/l5qXBj46MU — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 19, 2026

Lo cierto es que Scaloni sumó a un ex Boca, un ex River y un ex Vélez de cara a los compromisos que se realizarán en el país entre septiembre y octubre. Cabe recordar que la Selección Argentina enfrentará a Bolivia, Burkina Faso y Benín en los amistosos internacionales que organizó la AFA en esta fecha FIFA especial, ya que cuenta con tres encuentros.

Vale resaltar que los tres ya habían sido citados en algún momento. El futbolista de Bayer Leverkusen será una nueva variante entre los mediocampistas, que es una de las posiciones que más renovación tendrá en este nuevo ciclo. A su vez, el de Toluca de México aporta su polifuncionalidad, mientras que el zaguero central de Real Betis asoma como la nueva cara en defensa.

Santiago Simón, Ezequiel Fernández y Valentín Gómez. (Getty Images)

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Los convocados de la Selección Argentina para esta fecha FIFA

ARQUEROS : Emiliano Martínez; Juan Musso, Gerónimo Rulli, Santiago Beltrán.

: Emiliano Martínez; Juan Musso, Gerónimo Rulli, Santiago Beltrán. DEFENSORES : Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Juan Foyth, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico, Román Vega, Santiago Simón, Valentín Gómez, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios.

: Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Juan Foyth, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico, Román Vega, Santiago Simón, Valentín Gómez, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios. VOLANTES : Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Giuliano Simeone, Tobías Andrada, Equi Fernández.

: Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Giuliano Simeone, Tobías Andrada, Equi Fernández. DELANTEROS: Nicolás González, Gianluca Prestianni, José Manuel López, Santiago Castro, Julián Alvarez, Lautaro Martínez, Lionel Messi, Leonel Flores.

Los partidos de la Selección Argentina: fechas, sedes y rivale