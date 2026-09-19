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Alarma en River y en la Selección Argentina: Thiago Almada y Tobías Andrada salieron lesionados contra Huracán

Al campeón del mundo le tiró luego de dar un pase y tuvo que pedir el cambio en el Monumental. Mirá el video.

Alarma en River y en la Selección: Almada y Andrada, lesionados
© Getty ImagesAlarma en River y en la Selección: Almada y Andrada, lesionados

Ni 5 minutos pasaron del partido ante Huracán en el Monumental para el primer contratiempo de River. Thiago Almada sufrió una lesión muscular en el cuádriceps de la pierna izquierda y tuvo que pedir el cambio de arranque.

El jugador sintió el pinchazo luego de dar un pase, en una de sus primeras intervenciones de la tarde. Rápidamente, miró al banco de suplentes y pidió ser sustituido. Leo Ponzio decidió mandar a la cancha a Lucas Beltrán en su reemplazo.

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Pasada la media hora de juego, sucedió algo similar con Tobías Andrada. El mediocampista formado en Vélez también sintió una molestia y se fue llorando del terreno de juego. Mauro Arambarri ingresó en su lugar.

Cabe recordar que Almada y Andradan son dos de los futbolistas de River que están convocado a la Selección Argentina para la próxima fecha FIFA, al igual que Nicolás Otamendi y Santiago Beltrán. Sin lugar a dudas, este inconveniente pone en riesgo su presencia en los amistosos.

Joaquín Alis
Joaquín Alis
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