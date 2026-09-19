Todas las novedades del Xeneize de este sábado 19 de septiembre, el día previo a visitar a San Lorenzo por el Clausura.

Todo lo que el hincha de Boca tiene que saber este sábado 19 de septiembre de 2026, a un día de enfrentar a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro por la décima jornada de la Zona A del Torneo Clausura. Los convocados para el clásico, la formación que piensa poner Rodolfo Arruabarrena, por qué Enner Valencia no será convocado, la palabra de Jagger Herrera y los dos futbolistas que aparecieron en el equipo ideal de la semana de la Copa Sudamericana.

Arruabarrena dio a conoce la lista de convocados vs. San Lorenzo

De cara al cruce contra San Lorenzo del próximo domingo, el Vasco dio a conocer la lista de citados. Lo más destacado es la ausencia de Enner Valencia, que se lo pierde por la cantidad de extranjeros que tiene el Xeneize. Cabe recordar que solamente cinco pueden firmar planilla.

La probable formación de Boca vs. San Lorenzo

Boca visitará a San Lorenzo el próximo domingo a partir de las 14.45 horas. Si bien resta la confirmación oficial de Arruabarrena, la formación inicial sería: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel.

Rodolfo Arruabarrena, entrenador de Boca. (Foto: Getty).

¿Por qué Enner Valencia no figura entre los convocados?

Bolavip pudo saber que Enner Valencia no aparecerá en la nómina de convocados que dará a conocer Rodolfo Arruabarrena. Eso se debe a que el Xeneize no puede citar a sus seis jugadores extranjeros, ya que no pueden firmar planilla. El Vasco decidió dejar afuera al ecuatoriano en esta oportunidad y quien se meterá en su lugar es Rodrigo Bacidalupe.

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Cabe destacar que Boca cambió su estrategia en relación a los extranjeros a partir de lo que sucedió ante Vélez por la Copa Argentina. Todo firmaron planilla -aunque Ángel Romero no entró- y eso trajo polémica ya que Vélez inició un reclamo formal, el cual saldrá con fallo favorable para el Xeneize.

Enner Valencia viene de marcar ante Central Córdoba. (Foto. Getty)

La palabra de Jagger Herrera

Facundo Herrera, popularmente conocido como Jagger, dialogó con el Canal de Boca y dejó sus sensaciones tras sus primeros partidos en Primera: “Es algo muy hermoso para alguien que es hincha también. Lo vivo diferente, capaz lo siento más y estoy acá (con la Reserva), tratando de hacerle el aguante a mis compañeros y amigos. Tratando de siempre estar”.

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Además, resaltó el rol de su familia: “Lo es todo para mí. Es esencial, mi viejo me aconseja, trata de que tenga los pies en la tierra. Siempre están acompañando, eso es lindo también”. Cabe destacar que el padre de Facundo fue compañero del Vasco Arruabarrena en las Inferiores de Boca hace unos 30 años.

Facundo Herrera. (Foto: Getty).

Dos jugadores de Boca en el XI ideal de la Sudamericana

Boca avanza a paso firme en la Copa Sudamericana. El pasado martes igualó 1 a 1 ante Sao Paulo en Brasil y selló la clasificación a las semifinales ya que en la ida se había impuesto por 1 a 0. El tanto del Xeneize lo marcó Leandro Lozano, quien fue uno de los elegidos del elenco de Arruabarrena para integrar el once ideal de la semana del certamen continental.

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No solamente Lozano se metió en el equipo ideal de la semana que elige la Conmebol, también lo hizo Facundo Herrera, popularmente conocido como Jagger. El marcador central completó un muy buen partido y se ganó un lugar en el seleccionado que arma la casa madre del fútbol sudamericano.

El equipo de la semana de la Sudamericana. (Foto: @Sudamericana).

DATOS CLAVE

Boca Juniors visitará a San Lorenzo este domingo por la fecha 10 del Clausura.

visitará a San Lorenzo este domingo por la fecha 10 del Clausura. Enner Valencia quedó marginado de la convocatoria por superar el cupo de extranjeros.

quedó marginado de la convocatoria por superar el cupo de extranjeros. Leandro Lozano y Jagger Herrera integraron el once ideal de la Copa Sudamericana.