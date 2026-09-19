Salió la lista del fútbol argentino y se completaron los convocados de la Selección para esta fecha FIFA

El pasado martes 15 de septiembre se hizo oficial la primera parte de la lista de convocados de la Selección Argentina para esta fecha FIFA de septiembre y octubre, en la que la Albiceleste volverá al ruedo tras el Mundial 2026. Allí, el flamante subcampeón del mundo enfrentará a Bolivia, Burkina Faso y Benín.
Con grandes sorpresas, Lionel Scaloni citó una gran base de los recientes mundialistas y algunos futbolistas que pedían rodaje hace rato en la Selección. Ahora, el DT del combinado nacional completó la lista con los convocados del fútbol argentino.
En total son 6 futbolistas por lo que la lista entera quedó integrada por 37 jugadores. Cabe destacar que Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso solo se sumarán al último amistoso. Y un dato no menor es que se sumaron, del exterior, Equi Fernández, Santiago Simón y Valentín Gómez.
Con Messi y con varias caras nuevas: salió la lista de la Selección Argentina para la fecha FIFA
En lo que respecta a la nómina del ámbito local, los nombres que se sumaron a la lista completa son Santiago Beltrán, Thiago Almada, Nicolás Otamendi, Tobías Andrada, Leonel Flores y Tomás Palacios.
Los convocados del fútbol argentino: el comunicado de AFA
El entrenador Lionel Scaloni convocará a los siguientes jugadores del medio local para los próximos a jugarse en Argentina contra Bolivia, Burkina Faso y Benín:
#SelecciónMayor Jugadores convocados del fútbol local— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 19, 2026
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– Leonel Flores (Boca Juniors)
– Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata)
– Santiago Beltrán (River Plate)
– Thiago Almada (River Plate)
– Nicolás Otamendi (River Plate)
– Tobías Andrada (River Plate)
*El defensor Nicolás Otamendi es convocado para el partido del 6 de octubre en el estadio de River Plate.
*Los jugadores Leonel Flores y Tomás Palacios entrenarán en Ezeiza y quedarán liberados para jugar los compromisos con sus clubes. Tras ello, volverán a sumarse a los entrenamientos del plantel albiceleste.
Los convocados de la Selección Argentina para esta fecha FIFA
- ARQUEROS: Emiliano Martínez; Juan Musso, Gerónimo Rulli, Santiago Beltrán.
- DEFENSORES: Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Juan Foyth, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico, Román Vega, Santiago Simón, Valentín Gómez, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios.
- VOLANTES: Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Giuliano Simeone, Tobías Andrada, Thiago Almada, Equi Fernández.
- DELANTEROS: Nicolás González, Gianluca Prestianni, José Manuel López, Santiago Castro, Julián Alvarez, Lautaro Martínez, Lionel Messi, Leonel Flores.
Los partidos de la Selección Argentina: fechas, sedes y rivales
- Argentina vs. Bolivia – miércoles 30 de septiembre en el Mario Alberto Kempes de Córdoba
- Argentina vs. Burkina Faso – sábado 3 de octubre en el Monumental, en Buenos Aires
- Argentina vs. Benín – martes 6 de octubre en el Monumental, en Buenos Aires