El anuncio de Leonardo Ponzio de cara al parate de 3 semanas tras perder el invicto con River: “Para mantener el ritmo”

Leonardo Ponzio tomó la palabra en conferencia de prensa luego de la derrota de River en el Monumental. El director técnico del Millonario dio explicaciones tras perder el invicto en su ciclo, pocos días después de haber extendido su contrato hasta mediados de 2027.

“El análisis del partido es el que se vio, en cuanto a lo que queríamos proponer y a las intenciones que siempre tenemos en el Monumental de poder atacar continuamente. Por momentos estuvimos bien porque hubo situaciones de gol y, por otros, tuvimos un rival que supo defenderse hasta con seis jugadores atrás, lo que hace difícil entrar. En las situaciones de gol fuimos superiores”, analizó el DT.

Y continuó: “El primer gol fue una pelota que ni siquiera tocó en nadie y creo que no hubo intención en la ejecución. En el segundo, el gol viene desde una intención nuestra de querer recuperar la pelota y seguir atacando; después hubo mucha efectividad del jugador rival que pateó bien. En cuanto a los goles en contra, siempre digo que esto es un equipo: cuando hacemos goles, los hacemos todos, y cuando nos convierten, nos convierten a todos. En las situaciones defensivas se estuvo bien, aunque cuando te convierten parecería que no”.

“El parate es lo que más duele, porque tenés que masticar una derrota durante 21 días, pero a la vez es lo que más te fortalece para trabajar. Lo que me caracteriza es querer un River donde todos atacan y todos defienden. Que el protagonismo se lo lleven todos, que uno juegue para el otro y que cada uno tenga su lugar en el equipo, dándole el valor que tiene”, expresó.

Ponzio anunció que habrá amistosos para River

Leonardo Ponzio avisó que River sumará encuentros pese a las tres semanas sin partidos oficiales: “Sobre el parate, haremos semanas de trabajo habituales, como si fuéramos a jugar el fin de semana, organizando amistosos para mantener el ritmo y la competencia“.

“Estos tres meses que quedan son importantes para proyectar el año que viene, tanto para la institución como para los jugadores. A la gente le digo lo mismo que al plantel: desde adentro de la cancha vamos a transmitir lo que ellos nos van a devolver”, cerró el DT.

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