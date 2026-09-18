El Millonario busca una alternativa en caso de que no pueda retener a Santiago Beltrán, el arquero que atraviesa un 2026 espectacular.

Sin lugar a dudas, Santiago Beltrán fue una de las grandes apariciones de River en este 2026. Quien hasta el año pasado se desempeñaba en Reserva tuvo la difícil tarea de ser titular en Primera por la lesión de Armani y la salida de Jeremías Ledesma. El pibe, que se inició en un torneo de intercountry, no decepcionó, se ganó el cariño de los hinchas y el apoyo tanto de Gallardo, Coudet y Ponzio, por lo que se volvió en una figura central del equipo.

Ante esta situación, sumado a que Lionel Scaloni ya lo convocó a la Selección Argentina -fue en la gira previa al inicio del Mundial 2026- son varios los clubes importantes del mundo que posaron los ojos en él. Si bien desde River negocian la extensión de su contrato, con una cláusula de 100 millones de dólares, la realidad es que no será fácil retenerlo.

River va por Bono

Según informó el periodista Hernán Castillo, desde River ya iniciaron conversaciones con el entorno de Yassine Bounou para conocer cómo es su situación en Al Hilal, elenco árabe con el que tiene contrato hasta mediados de 2028.

En River tienen en claro que si se va Santiago Beltrán, el primer apuntado y por quien se hará un esfuerzo importante es Yassine Bounou, el arquero marroquí que es confeso hincha del Millonario desde hace años. Sin ir más lejos, en 2015 se trasladó hasta Japón para ver al equipo de Marcelo Gallardo en el Mundial de Clubes.

Yassine Bounou en Al Hilal. (Foto: Getty).

Bono quiere jugar en River

Desde que Yassine Bounou comenzó a tener un rol importante en el fútbol europeo, especialmente en Sevilla, se supo de su fanatismo por River y desde entonces se le consultó en reiteradas oportunidades sobre si le gustaría atajar en el Millonario. Su respuesta fue siempre que sí, pero siendo respetuoso con el arquero actual del club de Núñez.

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Claro está que River no tiene posibilidad alguna de competir económicamente con Al Hilal, por lo que si se llega a concretar el arribo del marroquí al Millonario será porque él pueda negociar su salida. Contemplando siempre que Santiago Beltrán se marche y eso sería más probable a mediados de 2027 que a comienzos de año, donde los clubes importantes no realizan muchos movimientos.

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