El Millonario desembolsó 15 millones de dólares por el delantero que vivió toda una odisea para lograr salir del elenco mexicano.

River jugó fuerte en el último mercado de pases y sus dos incorporaciones estelares fueron Thiago Almada y Ángel Correa, quien llegó desde Tigres de México luego de varias semanas de negociaciones. La salida de Angelito fue tirante y se dio a días del inicio del Torneo Clausura, por lo que su debut fue al día siguiente de haber llegado.

En el duelo correspondiente a la segunda fecha se lesionó y regresó a los pocos días. En sus primeros partidos ya demostró calidad y jerarquía, pero realmente empezó a mostrar su mejor cara cuando se ensambló con el resto de sus compañeros: Driussi, Almada y Andrada principalmente.

El pasado jueves hubo reunión de Comisión Directiva en River y allí se conocieron detalles de cómo fue el pase de Ángel Correa al Millonario. Los de Núñez desembolsaron 15 millones de dólares por el atacante campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022.

Una cláusula desconocida

El pago de 15 millones de dólares por el pase fue por un carril, pero existe también una cláusula que podría hacer que los de Núñez le deban pagar un monto extra a Tigres, eso solamente se dará si River gana la Copa Libertadores 2027. De ser así, la institución presidida por Stefano Di Carlo desembolsará 1,5 millones de dólares más.

Correa lleva tres goles con la camiseta de River. (Foto: Getty).

River sueña con clasificar a la Libertadores 2027

Luego de un comienzo de semestre nefasto, River se acomodó en las tablas desde que asumió Leonardo Ponzio, que ganó los tres partidos que dirigió. Por la tabla anual se clasifican los tres primeros que no obtengan su cupo por ser campeones. Hasta el momento, el Millonario se encuentra sexto en dicha clasificación. Otro camino que tendrán los de Núñez para llegar a la Libertadores 2027 será si gana el Clausura.

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