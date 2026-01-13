Es tendencia:
logotipo del encabezado
MERCADO DE PASES

¿Independiente Rivadavia bajó las pretensiones económicas y Sebastián Villa se acerca a River?

La novela entre el Millonario y el delantero colombiano aún no está cerrada. Las novedades de lo que podría ser el pase más impactante de mercado.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Sebastián Villa quiere jugar en River.
© Diseño vía Gemini IASebastián Villa quiere jugar en River.

Luego de la victoria ante Millonarios en el primer partido de pretemporada, River Plate continúa con la preparación para afrontar los desafíos del 2026. Mientras tanto, Marcelo Gallardo y la dirigencia están atentos al desarrollo del mercado de pases, clave para la planificación.

Es que el club de Núñez ya concretó los arribos de Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña, pero va por más. Aunque hay más de una negociación en marcha, uno de los puestos prioritarios a reforzar es el del extremo. Caído lo de Maher Carrizo, podría reflotarse lo de Sebastián Villa.

A pesar de su paso por Boca Juniors, el atacante colombiano reveló en una entrevista que quiere convertirse en jugador de River en este mercado. Incluso, Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, reconoció que estuvo en contacto con Stéfano Di Carlo por este asunto.

Aunque a Villa le prometieron una transferencia de cara a 2026, pasan las semanas y aún no se resolvió su salida. Según pudo saber BOLAVIP, Independiente Rivadavia bajó sus pretensiones recientemente, algo que podría acelerar un traspaso.

Desde el entorno del futbolista indican que en la Lepra Mendocina lo dejarían ir por una cifra cercana a los 6 millones de dólares. Mientras tanto, River no inició gestiones formales para aprovechar esta situación y el futuro de Villa contiúa siendo una incógnita.

Villa espera por el llamado de Gallardo

“He hablado con mi representante y me gustaría jugar en River. Esperemos que con el presidente de Independiente Rivadavia se pongan de acuerdo las partes. Soy futbolista y mi trabajo es jugar al fútbol. Sabemos lo que significa River y esperemos que las partes se pongan de acuerdo. Yo en las negociaciones no me meto. Es el futuro mío y de familia, si se da esta oportunidad lo voy a aprovechar de la mejor manera”, soltó Villa en Picado TV.

Publicidad
River debe pensar en lo futbolístico e ir con todo por Sebastián Villa

ver también

River debe pensar en lo futbolístico e ir con todo por Sebastián Villa

Y se extendió sobre la promesa de Vila, presidente de Independiente Rivadavia: “Yo con Daniel tenemos una excelente relación y llegamos a un acuerdo que yo me voy a ir del club en este mercado. Salimos campeones, el equipo entró en Copa Libertadores y yo cumplí mi palabra. Es el momento justo”.

En síntesis

  • Sebastián Villa declaró públicamente su deseo de jugar en River Plate en este mercado de pases.
  • 6 millones de dólares es la cifra aproximada que pediría Independiente Rivadavia por el delantero.
  • Fausto Vera, Moreno y Viña son los tres refuerzos que ya concretó el equipo de Gallardo.
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Si Riquelme y Almada se animan, Boca tendrá un nuevo Carlos Tevez para soñar con la Libertadores"

ggrova
german garcía grova

Benfica negocia por Thiago Almada, declarado prescindible por Atlético de Madrid

Lee también
La postura de Vélez y Maher Carrizo ante el interés de River
Fútbol Argentino

La postura de Vélez y Maher Carrizo ante el interés de River

La oferta europea que Godoy Cruz rechazó por Santino Andino mientras negocia con River
Fútbol Argentino

La oferta europea que Godoy Cruz rechazó por Santino Andino mientras negocia con River

Se confirmó la fecha de los debuts de River y Boca en la Copa Argentina
Copa Argentina

Se confirmó la fecha de los debuts de River y Boca en la Copa Argentina

Borja no puede jugar en Cruz Azul: el motivo
Fútbol Sudamericano

Borja no puede jugar en Cruz Azul: el motivo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo