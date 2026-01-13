¿Independiente Rivadavia bajó las pretensiones económicas y Sebastián Villa se acerca a River?

Luego de la victoria ante Millonarios en el primer partido de pretemporada, River Plate continúa con la preparación para afrontar los desafíos del 2026. Mientras tanto, Marcelo Gallardo y la dirigencia están atentos al desarrollo del mercado de pases, clave para la planificación.

Es que el club de Núñez ya concretó los arribos de Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña, pero va por más. Aunque hay más de una negociación en marcha, uno de los puestos prioritarios a reforzar es el del extremo. Caído lo de Maher Carrizo, podría reflotarse lo de Sebastián Villa.

A pesar de su paso por Boca Juniors, el atacante colombiano reveló en una entrevista que quiere convertirse en jugador de River en este mercado. Incluso, Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, reconoció que estuvo en contacto con Stéfano Di Carlo por este asunto.

Aunque a Villa le prometieron una transferencia de cara a 2026, pasan las semanas y aún no se resolvió su salida. Según pudo saber BOLAVIP, Independiente Rivadavia bajó sus pretensiones recientemente, algo que podría acelerar un traspaso.

Desde el entorno del futbolista indican que en la Lepra Mendocina lo dejarían ir por una cifra cercana a los 6 millones de dólares. Mientras tanto, River no inició gestiones formales para aprovechar esta situación y el futuro de Villa contiúa siendo una incógnita.

Villa espera por el llamado de Gallardo

“He hablado con mi representante y me gustaría jugar en River. Esperemos que con el presidente de Independiente Rivadavia se pongan de acuerdo las partes. Soy futbolista y mi trabajo es jugar al fútbol. Sabemos lo que significa River y esperemos que las partes se pongan de acuerdo. Yo en las negociaciones no me meto. Es el futuro mío y de familia, si se da esta oportunidad lo voy a aprovechar de la mejor manera”, soltó Villa en Picado TV.

Publicidad

Publicidad

ver también River debe pensar en lo futbolístico e ir con todo por Sebastián Villa

Y se extendió sobre la promesa de Vila, presidente de Independiente Rivadavia: “Yo con Daniel tenemos una excelente relación y llegamos a un acuerdo que yo me voy a ir del club en este mercado. Salimos campeones, el equipo entró en Copa Libertadores y yo cumplí mi palabra. Es el momento justo”.

En síntesis