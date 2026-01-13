Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

River debe pensar en lo futbolístico e ir con todo por Sebastián Villa

En medio de grandes necesidades y de opciones caídas, el Millonario no puede darse el lujo de descartar a un jugador de jerarquía.

Por Gabriel Casazza

Seguí a Bolavip en Google!
Sebastián Villa, delantero de Independiente Rivadavia.
© Getty ImagesSebastián Villa, delantero de Independiente Rivadavia.

Después de un 2025 tétrico en el que no ganó ningún título y no logró clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores de América, el presente de River es crítico. Por ende, el margen de error se redujo a cenizas y la necesidad de cosechar resultados positivos inmediatos es imperiosa. No se puede admitir seguir por el camino de la sequía y de la falta de idea futbolística.

Con esa premisa, el Millonario comenzó a moverse rápido en el mercado de pases. Cerró a Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña y fue por más. Sin embargo, las negociaciones que siguieron encontraron algunas trabas, con negativas contundentes por parte de dos objetivos en ofensiva como Maher Carrizo y Santino Andino.

Paralelamente, otros nombres propios como los de Sebastián Villa, Gianluca Prestianni y compañía siguen merodeando en el radar del cuerpo técnico liderado por Marcelo Gallardo. Pero claro, la figura del colombiano sigue siendo vista de reojo por cuestiones relacionadas con su vida personal, con las conocidas denuncias que tuvieron lugar durante su estadía en Boca.

Villa viene de redondear una temporada extremadamente positiva en Independiente Rivadavia de Mendoza, siendo la figura excluyente en la conquista de la histórica Copa Argentina por parte de la Lepra. Acaparó elogios y demostró que es, sin ningún tipo de dudas, uno de los futbolistas de mayor jerarquía del ámbito doméstico.

Con 29 años de edad, el extremo transita uno de los mejores momentos de su carrera como profesional y parece tener las horas contadas en el mencionado conjunto cuyano, donde le abrieron las puertas, siempre y cuando la oferta seduzca, para que pueda cambiar de aires, dar el salto y volver a un equipo de otro calibre.

Sebastián Villa en acción. (Foto: Getty)

Sebastián Villa en acción. (Foto: Getty)

Publicidad

Así las cosas, desde River empezó a trazarse un seguimiento sobre la figura del también ex jugador de Deportes Tolima de Colombia y PFC Beroe Stara Zagora de Bulgaria. Fundamentalmente por deseo de Gallardo, quien supo efectuar una insistencia hacia la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo para considerar el fichaje de Villa.

Tras la negativa de Andino y Carrizo, River vuelve a la carga por Prestianni con una oferta superadora

ver también

Tras la negativa de Andino y Carrizo, River vuelve a la carga por Prestianni con una oferta superadora

Sí, el pasado de Villa atenta contra la unanimidad en cuanto al deseo de River de contar con él en el plantel profesional. Parte de la dirigencia y también una buena porción de los hinchas consideran que un posible desembarco del delantero va contra los valores del club, por lo que hay que pasar de largo y considerar otras opciones.

Sin embargo, River debe centrarse pura y exclusivamente en lo futbolístico. Si el jugador está habilitado para trabajar, tal como sucedió durante toda su estadía en Independiente Rivadavia, el resto debe dejarse de lado. En otro contexto, quizás el Millonario podría darse el lujo de descartarlo, pero la actualidad indica otra cosa.

Publicidad

Naturalmente, River no puede invertir la fortuna pedida inicialmente por Daniel Vila. Por el contrario, solo puede estirarse a un monto racional por un jugador que, más allá de contar con un talento diferencial, ya roza los 30 años. La inversión no puede ir mucho más allá de los 6 millones de dólares. Incluso, se puede sumar alguna cesión a préstamo en la operación.

Es cierto que, al mismo tiempo, River precisa la llegada de jugadores en otros puestos como, por ejemplo, un marcador central o un delantero de área. Pese a ello, la oportunidad que se presenta con Villa, sumando el morbo que puede llegar a generar su pasado en Boca cuando tenga lugar un Superclásico, es más que tentadora. Sí, hay que ir con todo por él.

Los números de Villa en Independiente Rivadavia

Sebastián Villa acumula 10 anotaciones y 16 asistencias al cabo de 60 partidos de carácter oficial defendiendo la camiseta de Independiente Rivadavia de Mendoza.

Publicidad
gabriel casazza
Gabriel Casazza

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Si Riquelme y Almada se animan, Boca tendrá un nuevo Carlos Tevez para soñar con la Libertadores"

ggrova
german garcía grova

Benfica negocia por Thiago Almada, declarado prescindible por Atlético de Madrid

Lee también
Jude Bellingham reveló toda la verdad de su relación con Xabi Alonso en Real Madrid: “Payasos”
Fútbol europeo

Jude Bellingham reveló toda la verdad de su relación con Xabi Alonso en Real Madrid: “Payasos”

Los 5 delanteros que la IA le propone a River tras las negativas de Carrizo y Andino
River Plate

Los 5 delanteros que la IA le propone a River tras las negativas de Carrizo y Andino

Surgió de River, debutó con Demichelis y se le detectó un problema cardíaco en la revisión médica para fichar por Lanús
Fútbol Argentino

Surgió de River, debutó con Demichelis y se le detectó un problema cardíaco en la revisión médica para fichar por Lanús

A seis meses del Mundial 2026, el campeón del mundo que tomó la decisión de volver al fútbol europeo
Fútbol europeo

A seis meses del Mundial 2026, el campeón del mundo que tomó la decisión de volver al fútbol europeo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo