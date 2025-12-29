Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Tras su salida de River, Milton Casco es nuevo jugador de Atlético Nacional: los clubes del fútbol argentino que rechazó

El lateral de 37 años se va como agente libre y tendrá su primera experiencia en el exterior, donde acordó un contrato por un año.

Por Nahuel De Hoz

Seguí a Bolavip en Google!
Milton Casco, durante su estadía en River.
© GettyMilton Casco, durante su estadía en River.

Después de una pésima temporada, era una obviedad que Marcelo Gallardo iba a tomar cartas en el asunto para llevar a cabo una profunda limpieza dentro del plantel de River. En ese sentido, uno de los más perjudicados fue Milton Casco, que lejos de ser una pieza importante para el entrenador era considerado como una variante que corría de atrás y encima llegó al final de su contrato.

En el último tiempo, cada vez tenía menos rodaje y su relevancia pasaba más por su rol dentro del vestuario pero del lado externo de la línea de cal. Además, el arribo de Marcos Acuña lo condicionó aún más y quedó relegado por el Muñeco. Con ese panorama sobre la mesa, el oriundo de Entre Ríos optó por una salida amistosa sin extender el vínculo contractual y en buenas formas.

Lo cierto es que, tras irse libre de River, Casco es nuevo jugador de Atlético Nacional. Con el claro objetivo de tener una nueva experiencia en un equipo competitivo de Sudamérica, el lateral emigrará a Colombia para reforzar al gigante que planea tener un 2026 muy ambicioso y es por eso que el contrato será por un año, es decir con vigencia hasta el 31 de diciembre.

Milton Casco, durante su estadía en River. (Getty Images)

Milton Casco, durante su estadía en River. (Getty Images)

Aunque ya está todo pactado entre las partes implicadas, Milton recién estampará la firma cuando regrese de sus vacaciones. Una vez finalizadas, viajará a Colombia para realizar la revisión médica correspondiente y, de ser positiva como se estima, será el momento de rubricar y convertirse en la flamante incorporación del conjunto que está ubicado en la ciudad de Medellín.

Un dato importante a tener en cuenta es que Casco rechazó a Newell’s y a Gimnasia y Esgrima de La Plata. Pese a que se estima que económica y futbolísticamente Atlético Nacional es más poderoso, se trata de los únicos dos clubes por los que pasó antes de llegar a River. Esta decisión fue una verdadera sorpresa, pero el futbolista quería jugar en el exterior y así será…

Publicidad

Cabe recordar que, desde su arribo por 2,7 millones de euros a mediados de 2015 hasta estas últimas semanas, Milton Casco disputó un total de 316 partidos oficiales con la camiseta de River. En ese lapso, convirtió 5 goles, repartió 24 asistencias y conquistó 13 títulos. Lógicamente, el más destacado de ellos es la Copa Libertadores 2018 ante Boca que se definió en Madrid.

Los jugadores de River tras ganar la Copa Libertadores 2018. (Getty Images)

Los jugadores de River tras ganar la Copa Libertadores 2018. (Getty Images)

Nueva pérdida de capital para River: Franco Alfonso se va libre en este mercado de pases

ver también

Nueva pérdida de capital para River: Franco Alfonso se va libre en este mercado de pases

DATOS CLAVE

  • Pese a los fuertes sondeos de Newell’s Old Boys y Gimnasia y Esgrima de La Plata, Milton Casco priorizó la posibilidad de jugar en el exterior por primera vez en su carrera profesional.
  • Milton Casco llegó a un acuerdo contractual por una temporada (hasta el 31 de diciembre de 2026).
  • Milton Casco cerró su etapa de 10 años en River este diciembre de 2025 al finalizar su contrato.
Publicidad
nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Riquelme confirmó a Úbeda como DT, pero creo que Boca se encamina hacia su cuarto año consecutivo sin títulos

ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

Lee también
Milton Casco se va de River y negocia con Atlético Nacional
Fútbol Sudamericano

Milton Casco se va de River y negocia con Atlético Nacional

Las 9 figuras del fútbol argentino que quedan libres en una semana
Fútbol Argentino

Las 9 figuras del fútbol argentino que quedan libres en una semana

Nacho Fernández y Casco negociarán con Gimnasia
River Plate

Nacho Fernández y Casco negociarán con Gimnasia

Los 20 futbolistas argentinos más valiosos del mundo al cierre del 2025
Fútbol europeo

Los 20 futbolistas argentinos más valiosos del mundo al cierre del 2025

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo