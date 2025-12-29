Tras su salida de River, Milton Casco es nuevo jugador de Atlético Nacional: los clubes del fútbol argentino que rechazó

Después de una pésima temporada, era una obviedad que Marcelo Gallardo iba a tomar cartas en el asunto para llevar a cabo una profunda limpieza dentro del plantel de River. En ese sentido, uno de los más perjudicados fue Milton Casco, que lejos de ser una pieza importante para el entrenador era considerado como una variante que corría de atrás y encima llegó al final de su contrato.

En el último tiempo, cada vez tenía menos rodaje y su relevancia pasaba más por su rol dentro del vestuario pero del lado externo de la línea de cal. Además, el arribo de Marcos Acuña lo condicionó aún más y quedó relegado por el Muñeco. Con ese panorama sobre la mesa, el oriundo de Entre Ríos optó por una salida amistosa sin extender el vínculo contractual y en buenas formas.

Lo cierto es que, tras irse libre de River, Casco es nuevo jugador de Atlético Nacional. Con el claro objetivo de tener una nueva experiencia en un equipo competitivo de Sudamérica, el lateral emigrará a Colombia para reforzar al gigante que planea tener un 2026 muy ambicioso y es por eso que el contrato será por un año, es decir con vigencia hasta el 31 de diciembre.

Milton Casco, durante su estadía en River. (Getty Images)

Aunque ya está todo pactado entre las partes implicadas, Milton recién estampará la firma cuando regrese de sus vacaciones. Una vez finalizadas, viajará a Colombia para realizar la revisión médica correspondiente y, de ser positiva como se estima, será el momento de rubricar y convertirse en la flamante incorporación del conjunto que está ubicado en la ciudad de Medellín.

Un dato importante a tener en cuenta es que Casco rechazó a Newell’s y a Gimnasia y Esgrima de La Plata. Pese a que se estima que económica y futbolísticamente Atlético Nacional es más poderoso, se trata de los únicos dos clubes por los que pasó antes de llegar a River. Esta decisión fue una verdadera sorpresa, pero el futbolista quería jugar en el exterior y así será…

Publicidad

Publicidad

Cabe recordar que, desde su arribo por 2,7 millones de euros a mediados de 2015 hasta estas últimas semanas, Milton Casco disputó un total de 316 partidos oficiales con la camiseta de River. En ese lapso, convirtió 5 goles, repartió 24 asistencias y conquistó 13 títulos. Lógicamente, el más destacado de ellos es la Copa Libertadores 2018 ante Boca que se definió en Madrid.

Los jugadores de River tras ganar la Copa Libertadores 2018. (Getty Images)

ver también Nueva pérdida de capital para River: Franco Alfonso se va libre en este mercado de pases

DATOS CLAVE

Pese a los fuertes sondeos de Newell’s Old Boys y Gimnasia y Esgrima de La Plata , Milton Casco priorizó la posibilidad de jugar en el exterior por primera vez en su carrera profesional.

y , Milton Casco priorizó la posibilidad de jugar en el exterior por primera vez en su carrera profesional. Milton Casco llegó a un acuerdo contractual por una temporada ( hasta el 31 de diciembre de 2026 ).

por una temporada ( ). Milton Casco cerró su etapa de 10 años en River este diciembre de 2025 al finalizar su contrato.

Publicidad