¿Por qué no se juega la fecha 21 de la Liga Profesional este fin de semana?

La fecha 21 de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina tendrá una semana de descanso, por lo que los clubes tendrán más tiempo para preparar sus próximos partidos. Es por ese motivo que se jugarán tres partidos suspendidos: Unión vs. Lanús (fecha 14), Racing vs. Vélez (fecha 17) y River Plate vs. Defensa y Justicia (fecha 19).

A continuación, te contamos la razón por la que el fútbol argentino tendrá una fecha de descanso. Además, en esta nota de Bolavip te revelamos cuándo se reanuda la competencia.

Está confirmado que este fin de semana del sábado 17 y domingo 18 de junio no se estará disputando la fecha 21 de la Liga Profesional de Fútbol. Esto se debe a la Fecha FIFA, donde muchos jugadores son cedidos a sus respectivas selecciones para disputar distintos torneos internacionales o partidos amistosos.

El torneo se reanudará el próximo miércoles 21 de junio con el partido entre Estudiantes y San Lorenzo desde las 19:00 horas en La Plata. Esta fecha llegará a su fin el lunes 26 con el partido entre Belgrano y Banfield en Córdoba desde las 20:00 horas.

Es importante aclarar que el único torneo afectado por la Fecha FIFA en el ámbito local es sólo la Primera División del Fútbol Argentino. Es por ese motivo que desde la Primera B Nacional hasta la Primera D se estarán jugando todos los partidos pactados.