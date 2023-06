El mercado de pases empezó a moverse dentro del fútbol argentino, y en San Lorenzo ya saben que van a perder a uno de los mejores jugadores que tiene Rubén Darío Insúa.

A pesar de que el objetivo que tiene la Comisión Directiva es el de poder conseguir algunos futbolistas de jerarquía y evitar perder a los mejores que tiene el Gallego, la situación económica del Cuervo apremia.

Este miércoles ante Estudiantes de La Plata, y fuera del Nuevo Gasómetro, se dará el último partido de Andrés Vombergar con la camiseta de San Lorenzo . El delantero esloveno se mudará hacia Emiratos Árabes Unidos para lucir la camiseta de Al-Ittihad Kalba SC.

Si bien no podrá despedirse de los hinchas en el choque ante Estudiantes de Mérida por la CONMEBOL Sudamericana, encuentro que se disputará en el Bajo Flores, la idea de Vombergar es emitir un comunicado y así expresar su cariño.