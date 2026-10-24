Talleres vs. Defensa y Justicia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 14 del Torneo Clausura

Talleres y Defensa y Justicia se enfrentan este sábado 24 de octubre, en el Estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 14 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

Talleres recibe a Defensa y Justicia este sábado 24 de octubre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes. Talleres necesita puntos para despegar de la mitad de la tabla y Defensa y Justicia llega con la obligación de no perderle pisada a los de arriba. El Kempes recibe un cruce entre un equipo que busca reencontrarse y otro que no quiere resignar la pelea grande.

Para el local es una chance de cortar una racha floja en casa, mientras que la visita necesita reaccionar rápido después de un tropiezo que le bajó el envión.

La actualidad de ambos equipos

Talleres llega golpeado: cayó ante Boca como visitante, apenas empató 0-0 con Independiente y antes había perdido con Belgrano de local. Son apenas puntos sueltos en tres fechas y el equipo está 15° con 9 unidades en 13 partidos, lejos de la zona que le interesa.

Defensa y Justicia, en cambio, venía con otro ritmo hasta que Instituto le cortó la racha con una derrota 1-0 de local. Antes había goleado 3-0 a San Lorenzo y ganado 2-0 en la cancha de Unión. Esos resultados lo tienen 3° con 24 puntos, metido de lleno en la pelea de arriba, y por eso el traspié ante Instituto le pesa más de lo habitual.

El historial entre Talleres y Defensa y Justicia

El historial entre ambos está muy parejo: de 24 enfrentamientos, Talleres ganó 9, Defensa y Justicia 6 y hubo 9 empates, con una diferencia de gol mínima a favor de la visita (30 contra 28). La última vez que se cruzaron, en abril de este año, Talleres se impuso 2-1 en la cancha de Defensa, cortando una seguidilla de resultados parejos que incluye varios empates en los últimos encuentros.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 13/04/2026 Defensa y Justicia vs. Talleres 1-2 Liga Profesional Argentina 24/07/2024 Talleres vs. Defensa y Justicia 1-1 Liga Profesional Argentina 11/03/2023 Defensa y Justicia vs. Talleres 1-1 Liga Profesional Argentina 11/09/2022 Talleres vs. Defensa y Justicia 1-0 Liga Profesional Argentina 09/04/2022 Talleres vs. Defensa y Justicia 1-5 Liga Profesional Argentina 04/10/2021 Defensa y Justicia vs. Talleres 3-0 Liga Profesional Argentina 10/04/2021 Defensa y Justicia vs. Talleres 2-2 Liga Profesional Argentina 26/01/2020 Defensa y Justicia vs. Talleres 4-1 Liga Profesional Argentina 19/10/2018 Defensa y Justicia vs. Talleres 2-0 Liga Profesional Argentina 17/03/2018 Talleres vs. Defensa y Justicia 1-0 Liga Profesional Argentina

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Horario del partido

Argentina: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: ESPN Premium, Disney+ Premium

ESPN Premium, Disney+ Premium Estados Unidos: Fanatiz, Fubo, TyC Sports Internacional, ViX

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Banfield vs. Lanús — sábado 24 de octubre, 14:45 hs

San Lorenzo vs. Newell's Old Boys — sábado 24 de octubre, 19:15 hs

Rosario Central vs. Huracán — sábado 24 de octubre, 21:30 hs

Aldosivi vs. Belgrano — domingo 25 de octubre, 14:45 hs

Independiente vs. Boca Juniors — domingo 25 de octubre, 17:00 hs

River Plate vs. Racing — domingo 25 de octubre, 19:15 hs

Barracas Central vs. Estudiantes de Río Cuarto — domingo 25 de octubre, 21:30 hs

Central Córdoba vs. Vélez — domingo 25 de octubre, 21:30 hs

Unión vs. Estudiantes — lunes 26 de octubre, 19:00 hs

Instituto vs. Deportivo Riestra — lunes 26 de octubre, 21:15 hs

Argentinos Juniors vs. Independiente Rivadavia — martes 27 de octubre, 19:00 hs

En síntesis