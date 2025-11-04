Mientras en el mundo Boca tienen la cabeza puesta en lo que será el Superclásico del domingo frente a River, poco a poco, comienzan a planificar lo que ocurrirá en el próximo mercado de pases. Si bien ya se liberaron de la ficha de Sergio Romero, que rescindió y emigró hacia Argentinos Juniors, aún resta definirse lo que será el futuro de Javier García.

La idea de Juan Román Riquelme es ofrecerle un año de contrato a García para que siga vinculado al club que lo vio nacer. Pero en el caso de que rechace la propuesta, podría colgar los botines y se sumaría al cuerpo técnico como entrenador de arqueros. En el mientras tanto, hay un futbolista que se sumará al Xeneize: Agustín Lastra.

Luego de marcharse a préstamo por un año hacia Independiente Rivadavia, en donde posee contrato hasta el 31 de diciembre y una opción de compra fijada en un millón de dólares por el 50% de su ficha, es muy factible que Lastra deba buscarse un nuevo rumbo porque los mendocinos no adquirirían parte de su pase y en el club de La Ribera termina su vínculo a fines de 2025.

El arquero de 24 años, categoría 2001, recién volvió a tener acción este domingo después de tres temporadas y media, ya que la última vez que había atajado lo hizo con Aldosivi, por Copa Argentina, ante Colegiales. Cabe destacar que Alfredo Berti lo colocó de arranque en Mar del Plata porque guardó a los titulares que disputarán la final del mismo certamen en el que jugó su último encuentro.

Agustín Lastra durante su paso por Boca. (Getty Images)

El paso de Agustín Lastra por Boca

Agustín Lastra debió debutar como profesional en medio de la pandemia por COVID-19, donde los protocolos que se llevaban a cabo durante aquellos tiempos imposibilitaron al plantel de Boca de disputar los partidos frente a Banfield y San Lorenzo.

El arquero de 1,95 metros de altura solamente formó parte de los encuentros mencionados, donde recibió dos goles contra el Cuervo, y mantuvo el arco en cero frente al Taladro. De allí en adelante, por la gran cantidad de futbolistas que había en la posición, debió buscar rodaje en Aldosivi y también en Independiente Rivadavia, aunque no lo consiguió.

