Claudio Úbeda y una decisión que podría cambiar el futuro de Lucas Blondel en Boca

Boca viene de igualar sin goles frente a Millonarios, y en la antesala a lo que será el debut en el Torneo Apertura, donde le tocará recibir a Deportivo Riestra, el domingo 25 de enero, los comandados por Claudio Úbeda tendrán que afrontar el último amistoso de la pretemporada: este fin de semana ante Olimpia, en San Nicolás de los Arroyos.

Habrá un gran recambio de futbolistas para que todos puedan sumar minutos luego de lo que fueron las intensas jornadas de entrenamientos. Y hay uno en particular que tiene la posibilidad de recomponer su situación: Lucas Blondel.

El lateral derecho que tiene pasado en Atlético Rafaela y Tigre, no juega con la camiseta azul y oro desde mayo del año pasado, donde disputó los 90 minutos ante Independiente. De allí a la fecha, ni siquiera integró la lista de convocados para los cotejos.

Así como Blondel puede formar parte de la alineación titular contra el Decano, los que también ganan porotos para estar desde el inicio son Tomás Belmonte, Kevin Zenón y Alan Velasco. De hecho, integraron el equipo que colocó Úbeda frente a la Reserva, durante el entrenamiento de este jueves.

Lucas Blondel, jugador de Boca. (Instagram @LucasBlondel17)

Leandro Brey; Lucas Blondel, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Santiago Dalmasso, Tomás Belmonte, Agustín Martegani; Kevin Zenón, Lucas Janson y Alan Velasco, fueron los que integraron la formación durante el entrenamiento matutino.

Los números de Lucas Blondel en la temporada

A lo largo de la temporada 2025, el lateral derecho de 29 años lleva disputados un total de 12 partidos con la camiseta de Boca y otros cuatro con la Selección de Suiza. En los mismos, no convirtió goles y repartió dos asistencias. Además, recibió una tarjeta amarilla y no fue expulsado en 932 minutos en cancha.

Blondel es buscado por Tigre

Teniendo en cuenta la poca participación que tiene en el Xeneize, equipo con el que no sumó minutos a lo largo del pasado Torneo Clausura, Tigre mostró interés en repatriar al futbolista de 29 años y sumarlo como refuerzo. Además, fue sondeado por Independiente, Argentinos Juniors y Racing.

