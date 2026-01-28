Es tendencia:
Tras la salida de Ascacibar a Boca, una pieza clave para Eduardo Domínguez se bajará el sueldo para seguir en Estudiantes

Su salida se daba por hecha, pero decidió ceder desde lo económico y es parte de la convocatoria de Domínguez para enfrentar al Xeneize en UNO.

Por Juan Ignacio Portiglia

En Estudiantes no quedaron conformes con la decisión de Ascacíbar.

En Estudiantes no quedaron nada contentos con la decisión de Santiago Ascacíbar de continuar su carrera en Boca, por lo que pese a ser un futbolista de gran ascendencia dentro del plantel Pincha, que volvió desde Europa, fue capitán y parte de la conquista de cinco títulos, le dieron una despedida fría, lejana, que ya comenzó a sembrar un clima de tensión para el duelo que esta misma noche enfrentará a ambos clubes en La Plata, aunque sin la presencia del jugador.

Con el mediocampista en el foco del debate futbolero, hubo en Estudiantes otra situación que generó especial atención y está relacionada con la decisión de un jugador del plantel que conduce Eduardo Domínguez de bajarse el salario con tal de poder seguir en el club cuando su salida se daba por hecha.

Según pudo saber Bolavip, el jugador en cuestión es Lucas Alario, delantero que no tuvo la continuidad deseada ni los rendimientos esperados al momento de concretarse su arribo, pero que terminó siendo importante tanto en el cierre del Torneo Clausura que coronó al Pincha como en la final por el Trofeo de Campeones ante Platense, partido en el que marcó un doblete para la victoria 2-1.

El ex River no había sido parte de la convocatoria de Eduardo Domínguez para el estreno en el Torneo Apertura ante Independiente, no porque el DT lo hubiese marginado, como se llegó a deslizar, sino porque sufrió un cuadro febril que lo desafectó. Ya sin Ascacíbar en el plantel y con Edwin Cetré apartado por estar próximo a cerrar su fichaje con Athletico Paranaense, el delantero sí forma parte de la nómina para el duelo ante Boca de esta noche en UNO.

Alario celebra con Ascacíbar el título en el Clausura 2025.

Los convocados de Estudiantes para recibir a Boca

Arqueros: Fabricio Iacovich y Rodrigo Borzone.

Defensores: Facundo Rodríguez, Santiago Núñez, Gastón Benedetto, Leandro González Pirez, Eric Meza, Valente Pierani y Eros Mancuso.

Mediocampistas: José Sosa, Gabriel Neves, Joaquín Tobio Burgos, Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Cristian Medina, Mikel Amondarai y Lucas Cornejo.

Delanteros: Guido Carrillo, Facundo Farías, Adolfo Gaich, Franco Domínguez Ávila, Lucas Alario, Fabricio Pérez y Franco Basualdo.

Los números de Alario en Estudiantes

Desde su llegada a Estudiantes procedente de Inter de Porto Alegre, Lucas Alario disputó un total de 30 partidos oficiales, pero fue titular solo en 14 contabilizando 1.264 minutos en cancha, en los que aportó tres goles y una asistencia.

Data clave

  • Santiago Ascacíbar fichó por Boca provocando una despedida fría de la dirigencia de Estudiantes.
  • Lucas Alario decidió bajarse el salario para garantizar su continuidad en el equipo platense.
  • Tras superar un cuadro febril, Lucas Alario fue convocado para enfrentar a Boca esta noche.
Juan Ignacio Portiglia

