“Impresentable e indecente”: España explota contra Simeone tras su choque con Vinicius

“Todo queda en el campo”. Así definía Diego Pablo Simeone su encontronazo con Vinicius en las semifinales de la Supercopa de España. Horas después de que las diferentes cámaras en Arabia Saudita desvelasen la frase del argentino contra el brasileño del Real Madrid, empieza el vuelto. Durísimas críticas de la prensa española contra el entrenador de Atlético de Madrid y su comportamiento en el corazón de Riad.

Por el conjunto colchonero explican que todo empezó con diferentes burlas del futbolista brasileño hacia los suplentes del equipo rojiblanco. Todo ello en una acción donde Vinicius les habría realizado diferentes mofas alrededor de un posible penalti no pitado contra el equipo de Diego Pablo Simeone. A partir de ahí todo escaló y a lo que todos pudimos ver en la segunda semifinal de la Supercopa. La prensa arremete contra el Cholo ahora mismo.

“Lo del Cholo es impresentable, es indecente. Es un maleducado de manual y un provocador…Si hoy se le ocurre a Vinicius ponerse a la altura del Cholo Simeone, acabamos en una batalla campal. Por menos de lo que ha hecho hoy Simeone, a Vinicius se le ha querido echar de España”, reflexiones del periodista Siro López en COPE ante lo ocurrido. No es la única voz que señala fallos del argentino en su comportamiento.

Voces como Julio Pulido en Cadena SER también atacan al Cholo. No gustaron sus formas de intentar sacar del partido a un Vinicius que horas más tarde en redes sociales cobraría venganza. “Me parece deplorable que un entrenador se dirija así a un jugador. El que arranca hoy es el Cholo. Luego, además no es valiente en la rueda prensa, él sabe perfectamente lo que le ha dicho a Vinicius. El primero que ha metido fango hoy es el entrenador del Atlético de Madrid…Eres el entrenador del Atlético de Madrid, qué haces diciéndole a un jugador contrario que Florentino le va a echar”.

El momento exacto donde explotó todo entre Simeone y Vinicius: GETTY

A la espera de lo que pueda ocurrir en torneos como la Copa del Rey o la Champions League, Atlético de Madrid y Real Madrid volverán a medirse el próximo 22 de marzo por LaLiga. Será en el estadio Santiago Bernabéu y en una jornada absolutamente trascendental en la búsqueda del título. El día domingo los merengues se medirán frente a Barcelona para intentar convertirse en el nuevo campeón de la Supercopa de España. Termina un post cargado de reacciones por las palabras de Diego Pablo Simeone a Vinicius

Simeone no debería recibir sanciones

El acta del choque y a manos del colegiado Mateo Busquets es la clave para entender que de momento el entrenador argentino no sufrirá ningún tipo de sanción por su comportamiento. En esta el árbitro resalta la amarilla tanto a Vinicius como Diego Pablo Simeone sin la necesidad de que haya existido ningún choque tanto verbal como denunciable ante las instituciones del fútbol español. Todo queda en el césped, de momento.

“En el minuto 81, el jugador (7), Vinicius José fue amonestado por el siguiente motivo: Por discutir con un técnico adversario sin llegar a insultos ni a la amenaza…En el minuto 81, el técnico Simeone González, Diego Pablo fue amonestado por el siguiente motivo: Por discutir con un jugador adversario sin llegar a insultos ni a la amenaza“, refleja el acta de Busquets Ferrer.

