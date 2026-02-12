Jorge Sampaoli dejó de ser el entrenador de Atlético Mineiro

Luego de un mal inicio de temporada en el Brasileirao, en el que no ganó en sus tres primeras presentaciones, el entrenador argentino Jorge Sampaoli fue destituido de su cargo y dejó de ser el DT de Atlético Mineiro, equipo al que llegó a principios de septiembre del año pasado.

Con un comunicado oficial en sus redes sociales, el elenco Galo informó a sus hinchas que llegaron a un acuerdo para rescindir el vínculo del entrenador, que tenía vigencia por dos temporadas más, hasta el 31 de diciembre del 2027.

El empate 3 a 3 contra Remo por la tercera fecha de la Serie A de Brasil fue el detonante para que la dirigencia de Atlético Mineiro tome esta decisión. En el certamen liguero solamente cosecharon dos unidades en tres presentaciones y quedaron en el 14° puesto.

“Después de una reunión en la Ciudade do Galo, en la primera tarde de este jueves (12 de febrero), las partes llegaron a un entendimiento para rescindir el contrato del técnico”, inició el comunicado oficial del elenco de Belo Horizonte.

“Para el partido contra Itabirito, este sábado (14 de febrero), en Nova Lima, el equipo será dirigido por el entrenador asistente Lucas Gonçalves”, continúa el mismo, respecto a quién ocupará el lugar de Sampaoli de manera momentánea, hasta la llegada de un nuevo DT.

“El Club agradece a Jorge Sampaoli y a su cuerpo técnico los servicios prestados y les desea éxito en la continuación de sus carreras profesionales”, cerraron, agradeciendo al argentino por el período en el que trabajó en la institución.

Los números de Jorge Sampaoli

Desde su llegada al elenco brasileño a principios de septiembre del año pasado, el DT dirigió un total de 31 partidos, con un saldo de 9 victorias, 14 empates y 8 derrotas, con un saldo del 44% de los puntos posibles. Además, fue subcampeón de la Copa Sudamericana 2025.

