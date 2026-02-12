En el plantel de Barcelona de Ecuador están encantados con Benedetto: “Muchísima jerarquía”

Darío Benedetto tuvo un estreno en Barcelona premiado con aplausos de los hinchas en las tribunas del Estadio Monumental de Guayaquil, en el partido que terminó con empate 2-2 ante el Inter Miami de Lionel Messi. Esa aprobación también se extendió al plantel, donde hay gran entusiasmo con su arribo, y al entrenador César Farías, quien lo piensa como titular para el duelo del próximo miércoles ante Argentinos Juniors, por la ida de la segunda ronda de clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Quien puso en palabras la gran aceptación que tuvo Pipa en el grupo fue su compatriota Tomás Martínez, mediapunta surgido de River que marcó uno de los goles de la igualdad ante los flamantes campeones de la MLS y que también llegó este año como refuerzo, procedente de Melgar de Perú.

“Es un jugador de trayectoria, de renombre, que tiene mucha experiencia. Esperemos que no solo con goles, porque a veces al nueve se le reclama solo eso, sino que también pueda salir a jugar. Tiene esas características, rompe marcas, tira buenas diagonales. Es un jugador que tiene muchísima jerarquía, que va a sumar un montón para el equipo y estamos contentos de poder contar con él”, dijo en diálogo con DSports.

Antes del determinante duelo en condición de local que Barcelona afrontará ante El Bicho, Darío Benedetto tendrá una nueva oportunidad de seguir poniéndose a punto desde lo físico y ganar ritmo futbolístico en el amistoso que tendrá lugar este viernes ante Aucas, para el que se perfila como titular.

Confianza en el DT

Tomás Martínez también se refirió a César Farías y a lo rápido que comenzó a entender el grupo cada una de sus exigencias. “Tiene una gran jerarquía. Ha hecho una carrera impresionante también a nivel de selecciones. Es un entrenador al que se entiende muy rápido, muy fácil. Exigente con nosotros y eso está bueno para el jugador porque saca lo mejor”, dijo.

Y agregó: “Estamos incorporando las cosas que nos va pidiendo. Estos amistosos nos sirven un montón para poder agarrar ritmo, para saber las cosas que vamos haciendo bien y en cuáles tenemos que seguir mejorando. Está bueno. La verdad que yo estoy muy agradecido con él por traerme a un club tan grande como Barcelona”.

