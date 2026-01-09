Fluminense anunció que Luis Zubeldía se someterá a una operación cardiovascular

En plena recta final de la pretemporada y con la Copa Libertadores como el gran objetivo, una noticia sacudió a Fluminense: Luis Zubeldía deberá pasar por el quirófano. El entrenador argentino de 44 años se someterá a una intervención cardiovascular, situación que lo alejará momentáneamente de las canchas.

La situación cayó como un baldazo de agua fría en Río de Janeiro. Según confirmó la institución a través de un comunicado oficial, la cirugía está programada para este sábado 10 de enero. Sin embargo, la incertidumbre también pasa por los plazos de su retorno: el cuerpo médico aguardará la evolución posquirúrgica del ex DT de Lanús para definir los pasos a seguir.

Bajo este contexto, Zubeldía se enfrenta a dos escenarios: uno optimista, donde podría reincorporarse a las prácticas el lunes 12, y otro más prudente, que contempla un reposo de aproximadamente siete días, en caso de considerarse necesario.

Lo cierto es que la delicada situación llega en un momento crítico del calendario para Fluminense. Es que el Tricolor se encuentra a cinco días de ponerle primera oficialmente a la temporada, cuando debute ante Madureirase, el próximo miércoles, por el Campeonato Carioca. De todas formas, el club sostiene una premisa clara: la prioridad absoluta corresponde a la salud de Zubeldía, por lo que la pretemporada y el fútbol quedan al margen temporalmente.

Bajo este panorama, se espera que el club emita un nuevo parte médico una vez finalizada la intervención para brindar detalles sobre los plazos de recuperación de su entrenador. De confirmarse que realizará una semana de reposo, Zubeldía no podrá estar en el banco de suplentes para el estreno del equipo, delegando posiblemente la dirección técnica en sus ayudantes de campo.

El técnico se encontraba desarrollando su primera pretemporada a mando de Fluminense, luego de asumir a mediados del pasado septiembre, tras la renuncia de Renato Gaucho por quedar eliminado de la Copa Sudamericana. Con el Brasileirao en marcha, Zubeldía metió mano en el equipo y su impacto fue inmediato: en 16 partidos consiguió 10 victorias, tres empates y tan solo tres derrotas, logrando clasificar al Tricolor a la Copa Libertadores y reuniendo los méritos para ilusionar a los hinchas de cara al 2026.

