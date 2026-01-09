Flamengo es uno de los equipos más importantes del continente, y cuenta con una de las billeteras más abultadas. Así, durante varios mercados de pases, pudo conseguir a futbolistas de gran talla mundial. Pero mientras busca refuerzos para afrontar la primera parte del año, también piensa en el segundo semestre.

Una vez que culmine el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, según reportaron desde ESPN Brasil, los cariocas irán detrás de los pasos de Richarlison, atacante de Tottenham. El nacido en Nova Venécia, de 28 años, llegó al elenco inglés por medio de 70 millones de euros, y ahora podría cambiar su futuro.

Más allá de la propuesta económica que harían desde el Mengão, hay un punto fundamental para que pueda darse la operación: la postura del ex Everton. Y es que, según reporta el periodista Bruno Andrade, desea emigrar de Inglaterra luego de la competencia mundialista. Incluso, destacó que “es muy querido por la estructura futbolística de Flamengo, especialmente por Filipe Luís y José Boto”.

Cabe destacar que el compañero de Cuti Romero, a quien respaldó en su cruzada contra los directivos de Tottenham, también es seguido de cerca por clubes de Turquía y Arabia Saudita, aunque no se revelaron los nombres de los mismos, como así tampoco se confirmó una oferta. Otro dato clave es que, en diciembre de 2024, los cariocas intentaron llevarse a Richarlison por 21 millones de euros, pero los ingleses descartaron la operación.

Richarlison, delantero de la selección brasileña. (Getty Images)

La carrera de Richarlison

El delantero comenzó su trayectoria en América Mineiro de su Brasil natal y fue transferido a Fluminense a cambio de 2 millones de dólares. Solamente dos años después, por su gran rendimiento (19 goles y 7 asistencias en 67 partidos) lo catapultó a Watford inglés a cambio de 10 millones. Solo un año después se marchó a Everton por 40 millones de euros y posteriormente saltó a Tottenham a cambio de casi 70 millones de euros. Hoy en día tiene contrato hasta junio del 2027 y una cotización de 28 millones de euros.

