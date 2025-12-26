Tranquilidad para Boca: Atlético Nacional ya negocia en la MLS por el reemplazante de Hinestroza

Cuando pareció que las gestiones de Boca para hacerse del fichaje de Marino Hinestroza se habían complicado por haber rechazado Atlético Nacional el ofrecimiento de cinco millones de dólares que hizo llegar la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme, desde Colombia hubo novedades que invitar a mantener el optimismo.

Es que según el periodista Pipe Sierra, los de Medellín ya están negociando en los Estados Unidos por el futbolista llamado a reemplazar a quien entienden que tarde o temprano se convertirá en refuerzo para El Xeneize. El elegido fue Nicolás Rodríguez, extremo de 21 años que milita en Orlando City.

Con el aval del jugador surgido de Fortaleza CEIF, en Atlético Nacional buscan cerrar su incorporación a través de un préstamo por un año con opción de compra, cuyo monto deberá ser motivo de acuerdo entre los clubes. Rodríguez tiene contrato con el equipo estadounidense hasta diciembre de 2027, con opción a extenderlo por uno más.

El hecho de que hayan acelerado por dar con un extremo en el mercado pone en evidencia que están próximos a llegar a un acuerdo con Boca para desprenderse de Hinestroza, para lo que el equipo argentino debería mejorar su oferta en al menos 500 mil dólares.

Una de las razones por las que Juan Román Riquelme no quiere que las negociaciones continúen dilatándose tiene que ver con la intención de que el colombiano pueda sumarse a la pretemporada del Xeneize desde el inicio, programado para el viernes 2 de enero.

Hinestroza, pendiente del acuerdo

El extremo de Atlético Nacional lleva semanas negociando con el club de la Ribera. El colombiano era una de las prioridades de Boca para sumar opciones al ataque, pero aún no hubo acuerdo para completar la operación.

En ese contexto, Hinestroza se manifestó a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram. Concretamente, el colombiano utilizó emojis de corazones con los colores de Boca y un reloj de arena, adelantando que quiere vestir la camiseta del club de la Ribera.

