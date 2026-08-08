Jorge Messi y la importancia en el tratamiento de Lionel y su salida a Barcelona

Jorge veló por su hijo siempre. Desde los problemas de salud de su infancia hasta los momentos deportivos más duros de su carrera. Siempre estuvo ahí.

Lionel Messi pasó a convertirse en el mejor futbolista de todos los tiempos, o al menos eso es lo que muchos entienden. Pero antes de llegar a ser el astro que asombró al mundo en el Barcelona y lo conquistó todo con la camiseta de la Selección Argentina, fue un chico que tuvo que atravesar sus propios problemas. Y hubo alguien que estuvo allí en cada paso, y luchó por subir cada peldaño a su lado: su padre, Jorge Messi.

A los 9 años, a Leo Messi le diagnosticaron un déficit de la hormona del crecimiento. Su cuerpo no producía la cantidad suficiente, lo que amenazaba su desarrollo físico normal. El tratamiento para compensarlo consistía en inyecciones diarias y era sumamente costoso: rondaba los 900 a 1.300 dólares mensuales.

De chico, Messi fue diagnosticado con problemas de crecimiento.

En ese momento, Jorge trabajaba en una fábrica metalúrgica. Al principio, su obra social ayudó a cubrir los costos, pero con la crisis económica argentina de 2001, sostener ese gasto se volvió imposible. Leo jugaba ya en las inferiores de Newell’s, y si bien el club aportó dinero, no se comprometió a asumir el costo total a largo plazo.

Eso llevó a Jorge Messi a buscar opciones en diferentes clubes, y agotándose las posibilidades en Argentina, Jorge tomó la decisión más importante de su vida hasta ese momento: mediante contactos, logró conseguirle a Leo una prueba en el FC Barcelona en septiembre del 2000.

Leo Messi medía 1,43m a los 13 años. Así llegó a Barcelona, así deslumbró en las pruebas y así se gestó su llegada al club, que hizo algo inédito y asumió los costos de su tratamiento, fichando al futbolista argentino con un primer boceto de contrato en una servilleta de bar.

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La servilleta del contrato de Messi.

Aquel viaje, aquella prueba y aquel contrato aseguraron el tratamiento para el crecimiento físico de Messi, quien gracias a la continuidad de las inyecciones durante unos tres años logró alcanzar el 1,70 m de estatura. Su padre, Jorge, se convirtió de allí en más en su representante.

Jorge Messi y su rol en la salida de Messi del FC Barcelona

La relación entre Lionel Messi y el FC Barcelona parecía que iba a durar por toda la carrera deportiva del astro argentino. Sin embargo, en 2021 el mundo fútbol se despertó en shock, con el anuncio de Lionel de su salida del club y posterior fichaje por el Paris Saint-Germain.

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Sin embargo, todo comenzó un año antes, en 2020. Barcelona cayó por 8 a 2 contra Bayern Múnich y en la familia Messi entendieron que el ciclo estaba cumplido. Jorge Messi, entonces, envió el famoso burofax de agosto de 2020 donde pedía la liberación del contrato de Lionel.

En 2020, Leo Messi intentó dejar el Barcelona. (Getty)

Como representante, Jorge argumentó que existía una cláusula en el contrato que le permitía a Lionel salir libre al final de cada temporada si lo avisaba con anticipación. Como la pandemia había alterado el calendario de competición, Jorge sostenía que el plazo debía extenderse. El entonces presidente, Josep Maria Bartomeu, se negó rotundamente y se aferró a la cláusula de rescisión de 700 millones de euros.

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Jorge viajó desde Rosario a Barcelona y se reunió personalmente con Bartomeu. Llegó a publicar un duro comunicado oficial desconociendo la validez de esa cláusula de 700 millones, argumentando que no aplicaba en caso de una rescisión unilateral al final de esa temporada específica.

Sin embargo, al ver que la única forma de salir era llevar al club de su vida a los tribunales, Jorge y Leo decidieron dar marcha atrás y quedarse un año más. Ese año lo cambió todo, con Joan Laporta como nuevo presidente del club, todo estaba dado para que Leo continúe.

Jorge había negociado durante semanas un nuevo contrato en el que su hijo aceptaba rebajarse el sueldo en un 50%. Estaba todo acordado. Jorge viajó a Barcelona para firmar el contrato de renovación. Pero al llegar a la reunión con Laporta, el presidente le comunicó una noticia inesperada: por las reglas del Fair Play financiero de La Liga española, el Barcelona no podía inscribir a Leo, incluso con la rebaja salarial.

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Messi terminó saliendo del Barcelona en 2021. (Getty)

Jorge Messi, en cuestión de horas, se encargó de comunicarle a Lionel lo que había sucedido, organizar su conferencia de prensa mítica, en la que el 10 argentino reconoció que dejaría Barcelona contra sus intenciones, y dialogar con el PSG para cerrar un acuerdo histórico para la salida de su hijo del club que fue su casa por más de dos décadas.

Desde la incertidumbre por costear aquel tratamiento médico en Rosario hasta las históricas negociaciones que marcaron su partida a París, la figura de Jorge Messi se mantuvo inalterable. Mucho más que un representante, demostró haber sido el pilar incondicional que absorbió la presión fuera de la cancha para que Lionel, simplemente, se dedicara a hacer historia dentro de ella, y así lo hizo hasta el último día.