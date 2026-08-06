El pase de Thiago Almada dio un giro inesperado tras concretarse su arribo a River: le compró el 100% del pase por 20 millones

El Millonario cerró al campeón del mundo, que llega desde Atlético de Madrid, elenco en el que jugó la última temporada.

River rompió el mercado de pases con la contratación de Thiago Almada. El campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 llegará al país el fin de semana y el lunes se realizará la revisión médica, para luego firmar su contrato por tres años y medio. Los de Núñez desembolsan 20 millones de dólares por el 100% del pase del oriundo de Fuerte Apache.

Si bien se trata de la compra más cara de la historia de River y del fútbol argentino, el traer a un jugador de jerarquía a sus 25 años es digno de destacar. Sin ir más lejos, las informaciones previas indicaban que el porcentaje iba a ser menor, pero este jueves se conoció que finalmente será por la totalidad de su ficha.

Atlético de Madrid tiene cláusula de recompra

El conjunto español se aseguró de tener la posibilidad de recomprar al futbolista. Esta cláusula tiene un valor de 40 millones de euros y solamente tendrá vigencia por el próximo año y medio. Cabe destacar que Almada se sumará al elenco de Núñez con un contrato de tres años y medio.

Thiago Almada en Atlético de Madrid. (Foto: Getty).

River y un mercado agresivo

Lógicamente fue Thiago Almada el que se llevó todos los flashes en este mercado de pases, pero el Millonario también sumó a dos campeones del mundo más en esta ventana, se trata de Nicolás Otamendi que llegó en condición de libre y también a Ángel Correa, que arribó a cambio de 15 millones de dólares.

Por otro lado, River también se reforzó con viejos conocidos como Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré, ambos delanteros llegaron hace ya unas semanas. Además, a Núñez también arribó Tobías Andrada, una de las joyas jóvenes del fútbol argentino. Francisco Ortega, Mauro Arambarri y Giovanni González completan la lista de incorporaciones.

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