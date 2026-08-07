Boca hoy: convocados vs. Vélez, llega Enner Valencia y más

La jornada del viernes 7 de agosto en Boca está marcada por el arribo de Enner Valencia al país, sumado a los convocados por Rodolfo Arruabarrena para enfrentar a Vélez Sarsfield. A continuación, todo lo que tenés que saber del equipo de la Ribera.

Valencia llega hoy a la Argentina

Valencia llega este viernes por la tarde a Argentina. Una vez que aterrice en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, pasará la noche y el sábado por la mañana se realizará la revisión médica. De no mediar inconvenientes en ese ítem, luego sí firmará su contrato hasta diciembre de 2027.

De esta manera, será la cuarta cara nueva del mercado de pases de mitad de 2026 del Xeneize, para sumarse al plantel que comanda tácticamente el Vasco. Así las cosas, se añade a los arribos de Leandro Lozano, Sebastián Villa y Álvaro Montero, que ya son habituales titulares en cada uno de los encuentros que se disputaron en este segundo semestre.

El posteo de Enner Valencia

Enner Valencia tiene todo encaminado para convertirse en el cuarto refuerzo de Boca. El jugador llegará por la tarde noche de este viernes desde Ecuador, pasará la noche en Buenos Aires y comenzará el sábado haciéndose la revisión médica antes de encontrarse con sus compañeros. Luego de días de silencio, el atacante se despachó con un posteo.

A través de sus redes sociales, luego de que el club de la Ribera confirmara su inminente llegada, el jugador publicó un mensaje tras más de un mes. Con pocas palabras, se despidió de Pachuca, club que defendió en el último tiempo y con el que viene de rescindir su contrato hace algunas semanas.

Boca rechazó 10 millones por Delgado

Desde el Atlanta United de la MLS se mostraron interesados en el volante central y realizaron una oferta de ocho cifras que ya tuvo respuesta negativa de Boca. Sí, el equipo dirigido por el Tata Martino ofertó más de 10 millones por un porcentaje alto del pase de Delgado, pero para el Xeneize fue insuficiente.

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La propuesta formal fue superior a los 10 millones brutos y desde Boca consideraron que se requerían otros montos para desprenderse de su joya. Más precisamente, la cláusula de 20 millones de dólares, que ya subió a 25 millones al haber comenzado el torneo.