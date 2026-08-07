Claudio Úbeda reveló si iría a River, la injerencia de Riquelme en el equipo, el cambio de Zeballos y su charla con Arruabarrena

El ex entrenador de Boca rompió el silencio tras su salida del cargo, habló de temas importantes y dejó frases muy fue.

Claudio Úbeda tomó las riendas del plantel profesional de Boca luego del triste fallecimiento de Miguel Ángel Russo el 8 de octubre de 2025. Tal como se había establecido en una primera instancia, cumplió la totalidad del contrato que tenía el cuerpo técnico y a mediados de 2026 se fue de la institución tras la eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En ese sentido, el entrenador dejó pasar unas largas semanas para volver a reaparecer públicamente y este viernes rompió el silencio en una entrevista exclusiva en el stream de Planeta Boca Juniors. Habló de: si dirigía a River en el futuro, la injerencia de Juan Román Riquelme en el armado del equipo, explicó el polémico cambio de Exequiel Zeballos ante Racing, su charla con Rodolfo Arruabarrena y mucho más…

Claudio Úbeda, ex entrenador de Boca Juniors. (Getty Images)

Si dirigiría a River en el futuro

“No lo sé”, respondió hace algunas semanas y generó mucho revuelo. Sin embargo, en esta oportunidad sentenció: “Hoy sí lo descarto“. En ese instante, amplió su respuesta y expresó: “Estamos hablando de una hipótesis improbable. Tendrían que pasar muchísimas cosas antes. Cuando uno ha pasado por una institución como Boca, es muy difícil dar marcha atrás“.

La injerencia de Riquelme en el equipo

En primera instancia, respondió: “Sabía que esa pregunta iba a llegar“. Luego sí, contestó la pregunta. Inmediatamente después de ironizar ante la consulta, el Sifón fue claro. “Román no es un presidente normal, es un ex jugador de fútbol. Hablamos pocas veces durante el año y pico transcurrido“, manifestó sin titubear al decirlo.

Pocos segundos más tarde, redobló la apuesta. “La verdad, con la presencia de mis hijas adelante, puedo garantizar que las decisiones las tomamos nosotros“, aseguró Úbeda. Además, aclaró: “Con el que más relación tenía era con el Chelo (Delgado). Cada uno de los jugadores que me tocó poner o sacar, fueron decisiones del cuerpo técnico“.

Publicidad

Juan Román Riquelme, presidente de Boca. (Getty Images)

El polémico cambio de Zeballos ante Racing

“No fue un lindo momento para mí“, confesó muy rápidamente. A su vez, de forma tajante, sostuvo: “Yo era el primero de todos que quería ganar ese partido, como sea“. Y ahora en nombre de todo su cuerpo técnico que lo acompañó en el proceso, sumó: “Teníamos muy en claro el sentido de pertenencia y más con el peso que tiene Boca“.

En ese sentido, hizo un recordatorio. “Yo soy el que empezó a poner a Exequiel de nuevo. Lo quiero como si fuese un hijo mío, es muy querible, escucha“, advirtió Claudio en la entrevista. “Yo veía que estaba muy cansado, no podía sacarse el ahogo de encima y necesitábamos frescura. Por eso hice el cambio“, argumentó sobre su decisión de reemplazarlo.

Publicidad

El polémico cambio de Exequiel Zeballos en Boca – Racing. (Getty Images)

Úbeda habló con Rodolfo Arruabarrena

Ante la pregunta de cómo ve el nuevo ciclo, reveló: “Hablé con el entrenador antes de que tomase el equipo“. Inmediatamente después, añadió: “Le tengo mucho aprecio al Vasco y a su cuerpo técnico. Son gente sana y que quieren al club“. Desde lo futbolístico, aportó: “Todo el plantel se está adaptando, va poco tiempo. Hay que tener paciencia para que termine de darle la idea que quiere“.

Claudio Úbeda, ex entrenador de Boca Juniors. (Getty Images)