Cuántos años tenía Jorge Messi y cómo está formada su familia

Hace apenas instantes, se confirmó el fallecimiento de Jorge Messi. Esta lamentable noticia que sacude a todo el ambiente, significa una durísima pérdida para Lionel Messi. Bajo este contexto de suma tristeza para todo el deporte, Bolavip realizó un repaso detallado sobre el padre del astro albiceleste.

Cabe recordar que atravesaba un problema de salud grave y en los últimos días se complicó el panorama. De hecho, en el último fue internado en Rosario y por ese motivo no viajó Estados Unidos para el Mundial 2026 junto al resto de la familia.

Jorge Messi, padre de Lionel. (Getty Images)

Sin ir más lejos, Leo el silencio tras el debut ante Argelia en el pasado Mundial y afirmó que atravesaba un difícil momento personal, aunque no reveló de qué se trataba exactamente. “Una cuestión totalmente ajena a lo deportivo. Pasé unos días complicados y la emoción fue por eso. Agradezco a mis compañeros, al cuerpo técnico y a toda la delegación”, expresó el ídolo el pasado 16 de junio.

La edad que tenía Jorge Messi y los detalles de su familia

El representante que manejó la carrera del mejor futbolista de la historia y a la vez tuvo la misión de oficiar de su padre, nació el 1 de enero de 1958 en Rosario. De esta manera, Jorge Messi tenía 68 años al momento de perder la vida tras luchar contra una muy complicada enfermedad que le impidió llevar a cabo su día a día con normalidad durante el último tiempo.

El oriundo de la reconocida ciudad santafesina estaba casado con Celia Cuccittini, que se realizó el 17 de junio de 1978 en la Iglesia Corazón de María. Producto de este matrimonio, surgieron 4 hijos que ya son mayores. Rodrigo (el mayor de los hermanos), Matías (el segundo más grande), Lionel Andrés y por último María Sol, la menor y la única mujer.

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Jorge Messi y Celia Cuccittini. (Getty Images)

Rodrigo es empresario y se encarga de gestionar la imagen y los negocios publicitarios del crack, además de liderar la Fundación Leo Messi. Matías preside los proyectos de fútbol vinculados a la familia y María Sol es diseñadora de indumentaria, a tal punto que tiene su propia marca Bikinis Río, gerencia un bar VIP en Rosario y trabaja en el área de comunicación de Inter Miami.

Además, tiene nietos. Los más destacados son los ya reconocidos Thiago, Mateo y Ciro, que surgieron de Lionel y Antonela Roccuzzo. Por otro lado, Rodrigo tuvo a Agustín, Benjamín y Morena, siendo esta última cantante e incursiona en la música. A su vez, Matías es padre de Tomás, que se dedica al mundo del stream. Además, se desconoce la descendencia de María Sol.

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