Thiago Almada firmó su nuevo contrato con River y será inscripto para los octavos de final de la Copa Sudamericana

El crack de 25 años es oficialmente refuerzo del Millonario, procedente desde Atlético de Madrid tras jugar el Mundial con la Selección Argentina.

Después de largas semanas de incertidumbre y la confirmación que llegó en los últimos días, ahora sí Thiago Almada es nuevo refuerzo de River. Luego de ser el principal protagonista de la novela más destacada del mercado de pases, el crack de 25 años regresa al fútbol argentino para ponerse la camiseta del Millonario. Además, será inscripto para jugar la Copa Sudamericana 2026.

Thiago Almada en la Selección Argentina.

Lo cierto es que, en España, Almada contrato con River por tres años y medio. Después de que la operación se concrete definitivamente, desde Núñez desembolsaron 20 millones de dólares por el 100% del pase. De esta manera, Eduardo Coudet suma a su plantel profesional un refuerzo de elite y un verdadero salto de calidad en el último tercio de la cancha.

Un dato importante a tener en cuenta es que se trata de la compra más cara de la historia de River y del fútbol argentino. Por otro lado, vale destacar que Atlético de Madrid tiene una cláusula recompra de 40 millones de euros. Eso sí, tal como lo indican los papeles formales, dicho ítem solamente tendrá vigencia por el próximo año y medio, es decir que vence el 31 de diciembre de 2027.

Thiago Almada en la Selección Argentina.

Por otro lado, según pudo saber BOLAVIP, River lo inscribe para los octavos de final de la Sudamericana. Lo que era una incertidumbre hasta ese momento, dejó de serlo. Así las cosas, Thiago será inscripto provisionalmente ante la CONMEBOL ya que hay tiempo hasta el lunes a las 14 horas para regularizar los documentos pertinentes ante el ente regulador.

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River y un mercado agresivo

Lógicamente fue Thiago Almada el que se llevó todos los flashes en este mercado de pases, pero el Millonario también sumó a dos campeones del mundo más en esta ventana, se trata de Nicolás Otamendi que llegó en condición de libre y también a Ángel Correa, que arribó a cambio de 15 millones de dólares.

Nicolás Otamendi, capitán de River.

Por otro lado, River también se reforzó con viejos conocidos como Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré, ambos delanteros llegaron hace ya unas semanas. Además, a Núñez también arribó Tobías Andrada, una de las joyas jóvenes del fútbol argentino. Francisco Ortega, Mauro Arambarri y Giovanni González completan la lista de incorporaciones.