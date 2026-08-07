Desde Boca revelaron los avances para la ampliación de La Bombonera: “Estamos acelerando”

Bien se sabe que Boca está en gestiones para ampliar la capacidad de La Bombonera en el corto plazo. En ese sentido, en esta oportunidad fue Ricardo Rosica el que rompió el silencio desde la dirigencia y reveló los nuevos avances. El principal ladero de Juan Román Riquelme fue el encargado de dar a conocer los últimos detalles de la obra que parece estar cada vez más cerca.

Juan Román Riquelme y Ricardo Rosica.

El Secretario General del Xeneize no titubeó durante una entrevista con Radio La Red. “La nueva capacidad será de 80.000 lugares cuando se termine”, sentenció en primera instancia con un tono contundente de cara a la remodelación del estadio. Además, manifestó: “Hoy tenemos 57.000 lugares y el anuncio, cuando se haga, lo hará el presidente (Riquelme) cuando esté todo OK”.

Pocos segundos más tarde, redobló la apuesta y fue por más. “Hemos hecho más de 90 obras, muchas no están terminadas aún y estamos acelerando“, expresó Rosica ante la pregunta de los periodistas. Inmediatamente después, habló directamente de lo que será la nueva tribuna y confesó: “La cuarta bandeja estamos en proceso ejecutivo para poder empezar“.

Corte transversal de cómo quedaría La Bombonera con 4 bandejas y las torres detrás (Infobae)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Nosotros ponemos en valor a La Bombonera, a la que todos quieren venir por su mística, y así poder hacer la ampliación que todos los socios anhelamos“, sostuvo el Secretario General de Boca con vistas hacia la remodelación para aumentar la capacidad de espectadores.

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Con ese panorama sobre la mesa, habló sobre la postura de los hinchas. “El socio de Boca se siente orgulloso de ver La Bombonera y los cambios en estos años“, aseguró sin dudar uno de los principales directivos del Xeneize. Y de cara a las elecciones de finales de 2027, anheló: “Esperamos que todos nos acompañen para hacer el camino a nuestro sueño“.

Las torres próximas a construirse en La Bombonera. (@BocaJrsOficial)

Cómo será la ampliación de La Bombonera

El primer paso será la instalación de 18 ascensores mediante 4 torres exteriores a La Bombonera. Las mismas se harán sobre el terreno lindante a las vías, que pertenece a la empresa Ferrosur, que ya levantó el pulgar, y solo falta que la Ciudad de Buenos Aires haga lo propio. Luego sí, Boca comenzará con esta obra que será el puntapié inicial rumbo a la ampliación.

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Los ascensores estarán vinculados directamente con la tercera bandeja actual y con la futura cuarta bandeja, que se construirá por encima de las actuales y tendrá un tamaño reducido en comparación, aunque recorrerá la totalidad del estadio hasta la zona de palcos, que también será modificada.

Por otro lado, el campo de juego se correrá cuatro metros hacia las vías para facilitar las modificaciones en los palcos y se mudarán los bancos de suplentes para la zona contraria a la actual, quedando al lado del túnel único hacia los vestuario. En el futuro, se techará la zona de tribunas. Así, la nueva capacidad será de 80.000 espectadores.

Cómo quedaría La Bombonera. (Foto no oficial – Planeta Boca Juniors)