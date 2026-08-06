Acuerdo de palabra para que Facundo Colidio deje River y se sume a Vasco da Gama

Luego de varios días de negociaciones, las partes implicadas unificaron posturas para que el delantero se mude al fútbol brasileño.

En medio de tantas incorporaciones rutilantes como las de Ángel Correa y Thiago Almada, River también tiene la necesidad de vender para hacer caja con nombres propios que, hasta ahora, no pudieron rendir de la forma esperada. En medio de ese panorama, en los últimos días surgió la posibilidad de que Facundo Colidio cambie de aires.

Vasco da Gama, elenco que milita en la máxima categoría del fútbol brasileño, fue quien se interesó en los servicios del oriundo de Rafaela, provincia de Santa Fe. Y, este jueves, según pudo saber BOLAVIP, se llegó a un acuerdo de palabra para que la operación se haga efectiva de forma inminente y Colidio se vaya de River en este mercado de pases.

En definitiva, de no mediar ningún imprevisto, Vasco da Gama se quedará con el artillero de 26 años de edad y con pasado en Boca, Sint-Truiden, Inter de Milán y Tigre desembolsando 4.500.000 dólares por el 50% de su ficha. Paralelamente, estará latente la chance de invertir otros 5.500.000 dólares por la otra mitad del pase, según objetivos.

Por otro lado, el futbolista que llegó a River en 2023 tendrá en Vasco da Gama un contrato por tres años de duración. Es decir, hasta 2029. De esta manera, los encabezados estratégicamente por Eduardo Coudet no solamente gozarán de un interesante ingreso de dinero en concepto de transferencia, sino que además bajarán su masa salarial.

Colidio, con las horas contadas en River. (Foto: Getty)

Cabe recordar que, pocos días atrás, el conjunto brasileño había hecho una propuesta menor a 5.000.000 de dólares por un porcentaje elevado, lo que derivó en un rechazo de parte de la dirigencia de River. Sin embargo, en esta oportunidad, se bajó el porcentaje pretendido, lo que acercó las pretensiones de las dos instituciones.

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Los números de Colidio en River

Facundo Colidio llegó a River en julio de 2023. Desde ese entonces, pudo ver acción en el marco de 136 partidos de carácter oficial, cosechando 32 goles y 16 asistencias. Por otra parte, formó parte de la conquista de dos títulos: el Trofeo de Campeones 2023 y la Supercopa Argentina 2023.

DATOS CLAVE

Vasco da Gama comprará el 50% del pase de Facundo Colidio por 4.500.000 dólares.

Facundo Colidio firmará un contrato con el club brasileño por tres años, hasta 2029.

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