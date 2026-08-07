Tras jugar el Mundial con la Selección de Colombia y rescindir su contrato en el Millonario, regresó al club de sus amores.

Hace pocas semanas rescindió su contrato con River tras no ser prioridad para el entrenador y ahora Juan Fernando Quintero fue anunciado como refuerzo de Independiente Medellín. Sin embargo, a través de las redes sociales oficiales, hizo un pedido inédito. “Llenemos el estadio“, expresó el crack de 33 años en su regreso al club de sus amores.

🔴🔵 El regreso de Juanfer al Poderoso

👑🎩https://t.co/s9svm1Gh9h — DIM (@DIM_Oficial) August 7, 2026

Luego de disputar la Copa del Mundo 2026 en representación de la Selección de Colombia, el talentoso no regresó a Argentina. De hecho, tuvo declaraciones cruzadas con Eduardo Coudet y tras varios días de incertidumbre total, se llevó a cabo la interrupción de su vínculo en el Millonario para ponerle punto final a su estadía en Núñez y ser agente libre.

Lo cierto es que, según se informó formalmente, jugará en DIM solo si el club llega a 40.000 abonados. En una evidente campaña de aumentar sustancialmente los ingresos de la institución, buscan aprovechar el fichaje del colombiano para atraer más hinchas fieles. Actualmente hay 10.000 abonados, por lo que el objetivo es cuadriplicar la cifra vigente.

[👑🔴🔵] Tercera etapa de abonos: el regreso de JuanFer

Medellín y JuanFer tienen historia pendiente, por eso, ambos nos esforzamos para volver a estar juntos.

Pero para que la historia llegue a final feliz también te necesitamos a vos.

Ya somos 10 mil hinchas abonados, y… pic.twitter.com/KWyGTRYILf — DIM (@DIM_Oficial) August 7, 2026

En la cuenta del DIM, expresó: “Hola hinchada poderosa, acá Juan Fernando Quintero, un saludo muy grande. Estoy muy feliz de poder llegar a un acuerdo con el club”. Inmediatamente después, el zurdo manifestó: “Ustedes saben que el amor por el Medellín supera cualquier tipo de emoción y sentimiento. Estoy viviendo un sueño. Este es el equipo que amo”.

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Sin embargo, en los segundos finales puso una condición extraña. “Ahora faltan ustedes, para que llenemos el estadio y cada vez que juegue Medellín sea una fiesta, podamos acompañar y vivamos esta linda alegría“, solicitó Juanfer en el video de presentación frente a la cámara. Por último, cerró su discurso y soltó: “Un abrazo y muchas bendiciones“.

"ES EL EQUIPO QUE AMO": Juanfer Quintero afirmó que llegó a un acuerdo para sumarse al DIM y le mandó un saludo a los hinchas… ¿Lo curioso? ¡EL FICHAJE SE DARÁ SOLO SI EL CLUB LLEGA A 40.000 ABONADOS! pic.twitter.com/rIRCKjpPtb — SportsCenter (@SC_ESPN) August 7, 2026

Un dato importante a tener en cuenta es que Quintero ya jugó en Independiente Medellín. Si bien el colombiano tuvo pasos por diferentes equipos y de varios continentes distintos, vistió la camiseta del DIM en 2017. De hecho, desde allí llegó a River para su primera etapa en el fútbol argentino. Finalmente y después de 9 años, tendrá su segundo ciclo en su club favorito.