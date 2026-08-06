Joaquín Correa vuelve a Estudiantes: todos los detalles

Joaquín Correa regresa al fútbol argentino para vestir nuevamente la camiseta de Estudiantes de La Plata. Luego de su extensa trayectoria por Europa y el fútbol brasileño, el delantero de 31 años retorna al club del que surgió y lo convirtió en futbolista profesional. De esta manera, arriba como refuerzo estelar y le da un verdadero salto de calidad en ataque.

Joaquín Correa, en la Selección Argentina. (Getty Images)

Cabe recordar que se formó en las divisiones inferiores del Pincha y debutó en 2012. Aunque desde un principio despertó el fuerte interés de distintos clubes del Viejo Continente, el Tucu optó por permanecer en el León para continuar con su crecimiento futbolístico. Ya en 2014 y a cambio de 10 millones de dólares, dio el salto a Sampdoria para su primera estadía en Italia.

Lo cierto es que Correa llega a préstamo por dos años, procedente desde Botafogo, equipo al que representó hasta hace muy poco tiempo. Sin embargo, se trata de una cesión simbólica ya que luego se quedará en Estudiantes, más allá de que termine el contrato. Así las cosas, tras cumplir el convenio actual, firmará como agente libre en aquel entonces.

Joaquín Correa, en su etapa en Botafogo. (Getty Images)

De esta manera, 12 años más tarde decidió volver a su hogar. Con muchos altibajos en lo individual y hasta con un recordado paso por la Selección Argentina, el atacante optó por regresar al país. Así las cosas, el oriundo de Juan Bautista Alberdi se va de Botafogo y ahora sí tendrá su segunda etapa en el Pincharrata.

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En el medio, Correa jugó en Sampdoria, Sevilla, Lazio, Inter de Milán y Olympique de Marsella. Su carrera habla por sí sola y más aún si se tienen en cuenta la importancia de cada uno de los clubes que defendió. Además, también ganó varios títulos con el gigante de Italia, por lo que agrandó su vitrina individual antes de retornar a Argentina.

Joaquín Correa y Lautaro Martínez en Inter. (Getty Images)

Un dato no menor es que fue campeón con la Selección Argentina. Si bien es una realidad que no jugó el Mundial 2022 por una tendinitis en la rodilla izquierda que lo marginó de la lista definitiva a días del debut, siempre estuvo muy bien considerado por el cuerpo técnico que lidera Lionel Scaloni y era una fija en las convocatorias.

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En ese sentido, disputó la Copa América 2021 que la Albiceleste conquistó en territorio brasileño y luego también fue parte de la Finalissima 2022 que se llevó a cabo en Londres ante Italia. En ambas oportunidades, el Tucu integró el plantel que dio inicio a una racha histórica del combinado nacional, liderado futbolísticamente por Lionel Messi.