River hoy: llegó Almada, 66 millones en refuerzos, venta de Colidio y probable XI vs. Tigre

Todas las novedades del Millonario de este jueves 6 de agosto, con el foco puesto en la visita al Matador del próximo sábado.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este jueves 6 de agosto de 2026, con la mira puesta en el duelo del próximo sábado ante Tigre por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El once que pondría en cancha Eduardo Coudet, la llegada de Thiago Almada, los 66 millones de dólares invertidos en el mercado de pases y la sorpresiva cláusula en el contrato de Galoppo.

La probable formación de River vs. Tigre

El Millonario visitará al Matador el próximo sábado a partir de las 18 horas por la cuarta fecha del Torneo Clausura. Si bien resta la confirmación oficial de Eduardo Coudet, los de Núñez saldrían a la cancha con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Tobías Andrada, Aníbal Moreno, Lautaro Pereyra; Joaquín Freitas, Ángel Correa y Rafael Santos Borré.

Eduardo Coudet. (Foto: Getty).

River compra el 100% de Thiago Almada

River rompió el mercado de pases con la contratación de Thiago Almada. El campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 llegará al país el fin de semana y el lunes se realizará la revisión médica, para luego firmar su contrato por tres años y medio. Los de Núñez desembolsan 20 millones de dólares por el 100% del pase del oriundo de Fuerte Apache.

Si bien se trata de la compra más cara de la historia de River y del fútbol argentino, el traer a un jugador de jerarquía a sus 25 años es digno de destacar. Sin ir más lejos, las informaciones previas indicaban que el porcentaje iba a ser menor, pero este jueves se conoció que finalmente será por la totalidad de su ficha.

Atlético de Madrid se aseguró de tener la posibilidad de recomprar al futbolista. Esta cláusula tiene un valor de 40 millones de euros y solamente tendrá vigencia por el próximo año y medio. Cabe destacar que Almada se sumará al elenco de Núñez con un contrato de tres años y medio.

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Thiago Almada. (Foto: Getty).

River invirtió 66 millones de dólares en el mercado

La gran inversión del mercado fue para contratar a Almada y Correa, pero no fueron los únicos por los que se desembolsó una suma importante de dinero. Lucas Beltrán llegó a cambio 500 mil dólares, pero con una obligación de compra de 7,5 millones de dólares, lo que llevará el costo total del pase a 8 millones.

Un escalón más abajo aparecen los nombres de Tobías Andrada -6 millones-, Mauro Arambarri -6 millones de dólares- y Francisco Ortega -5 millones-, mientras que Rafael Santos Borré arribó a cambio de 2,5 millones y Giovanni González de 500 mil. Con todos los números sobre la mesa, los de Núñez gastaron 60 millones de dólares en los nueve refuerzos que contrataron.

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Cabe destacar que el dinero que dejará de pagar en los salarios de los jugadores apartados -algunos de ellos ya dejaron Núñez- rondará los 20 millones de dólares anuales. La masa salarial de la institución presidida por Stefano Di Carlo ronda los 45 millones de dólares anuales.

Thiago Almada | 23 millones de dólares

Ángel Correa | 15 millones de dólares

Lucas Beltrán | 8 millones de dólares

Tobías Andrada | 6 millones de dólares

Mauro Arambarri | 6 millones de dólares

Francisco Ortega | 5 millones de dólares

Rafael Santos Borré | 2,5 millones de dólares

Giovanni González | 500 mil dólares

Nicolás Otamendi | llegó libre

TOTAL: 66 millones de dólares

Ángel Correa, delantero de River Plate. (Foto: Getty).

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La cláusula desconocida del contrato de Galoppo

El presente de Galoppo no es el mejor. River decidió apartarlo del plantel profesional -junto a varios compañeros- y por tal motivo se entrena en el predio de Cantilo a la espera de resolver su situación. Bolavip pudo saber que al momento de firmar su contrato con el Millonario se estipuló una cláusula de la cual poco se sabía.

Galoppo firmó en su contrato con River que deberá pagar de su bolsillo cualquier sanción que sea a título personal, como es en el caso en el que intervino la FIFA recientemente. El Millonario sabía de este conflicto que atravesaba el volante y por eso decidió cubrirse. Cabe destacar que esta situación no imposibilita que el futbolista deje Núñez en este mercado de pases.

Giuliano Galoppo llegó a River a comienzos de 2025 desde Sao Paulo, se trató de un préstamo con opción de compra, la cual el Millonario hizo efectiva un año más tarde. Los números indican que Giuliano vistió la camiseta del Millonario en 48 oportunidades, marcó 8 goles, brindó una asistencia, fue amonestado 9 veces y lo expulsaron en un encuentro.

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Su rendimiento tuvo altibajos, como el equipo en líneas generales, pero en su caso particular quedó marcado por ejecutar de manera displicente algunos penales importantes y también por tener un cruce con un hincha tras la eliminación de la Copa Argentina 2025.

Giuliano Galoppo. (Foto: Getty).

Acuerdo para vender a Colidio

En medio de tantas incorporaciones rutilantes como las de Ángel Correa y Thiago Almada, River también tiene la necesidad de vender para hacer caja con nombres propios que, hasta ahora, no pudieron rendir de la forma esperada. En medio de ese panorama, en los últimos días surgió la posibilidad de que Facundo Colidio cambie de aires.

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Vasco da Gama, elenco que milita en la máxima categoría del fútbol brasileño, fue quien se interesó en los servicios del oriundo de Rafaela, provincia de Santa Fe. Y, este jueves, según pudo saber BOLAVIP, se llegó a un acuerdo de palabra para que la operación se haga efectiva de forma inminente y Colidio se vaya de River en este mercado de pases.

En definitiva, de no mediar ningún imprevisto, Vasco da Gama se quedará con el artillero de 26 años de edad y con pasado en Boca, Sint-Truiden, Inter de Milán y Tigre desembolsando 4.500.000 dólares por el 50% de su ficha. Paralelamente, estará latente la chance de invertir otros 5.500.000 dólares por la otra mitad del pase, según objetivos.

Rosario Central quiere a Bustos

Según pudo saber Bolavip, el lateral por derecha formado en Independiente está en el radar de Rosario Central. El Canalla va a la carga por él, pero todavía el futbolista no levantó el pulgar. Cabe destacar que desde antes del inicio de la pretemporada se encuentra entrenando apartado en el predio de Cantilo.

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Todo indica que el Canalla buscará sacarlo mediante un préstamo, aunque se desconoce si será con cargo y opción de compra. El Millonario, que en un principio buscaba vender a todos los apartados, ante la falta de ofertas concretas por algunos de ellos, tomó la postura de empezar a cederlos a préstamo, como es el caso de Subiabre y Salas, por ejemplo.

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