Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Fútbol argentino

River más complicado que Boca: así quedó la tabla anual tras los triunfos de Independiente Rivadavia y Rosario Central

El Millonario está quedando afuera de todo y el Xeneize ocupa puesto de Copa Sudamericana, pero cerca de la Libertadores.

Álex Arce, goleador de Independiente Rivadavia de Mendoza.
© SOPA Images/LightRocket via GettÁlex Arce, goleador de Independiente Rivadavia de Mendoza.

Luego del primer día de los partidos de la fecha 4, el Torneo Clausura 2026 empieza a tomar forma con una quinta parte de las jornadas disputadas y ya levanta la temperatura. Cada vez más cerca de la recta decisiva, ahora todas las miradas apuntan al mismo objetivo: la tabla anual. Por ese motivo, vamos a repasar cómo quedó después de este viernes 7 de agosto.

Cabe recordar que River está quedando afuera de todas las competiciones internacionales, mientras que Boca está en puesto de Copa Sudamericana. Un dato importante a tener en cuenta es que los 3 primeros van a Libertadores, por lo que cada encuentro es fundamental. A su vez, aquellos que queden del 4° al 9° lugar, sacarán boleto al segundo certamen en importancia.

+ Seguinos en
Nicolás Otamendi, capitán de River. (Getty Images)

Nicolás Otamendi, capitán de River. (Getty Images)

Lo cierto es que este viernes por la noche, Rosario Central venció 2-1 a Aldosivi en el Gigante de Arroyito y consiguió una victoria clave para escalar varias posiciones en la tabla anual y quedar a tiro. En el último turno del día, Independiente Rivadavia le ganó 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto en Mendoza y es más puntero que nunca con un total de 40 unidades.

Jaminton Campaz, autor de los dos goles de Rosario Central.

Jaminton Campaz, autor de los dos goles de Rosario Central.

La Tabla Anual del 2026

  1. Independiente Rivadavia – 41 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
  2. Argentinos Juniors – 38 puntos – COPA LIBERTADORES
  3. Vélez Sarsfield – 37 puntos – COPA LIBERTADORES
  4. Rosario Central – 35 puntos – COPA SUDAMERICANA
  5. Estudiantes – 34 puntos – COPA SUDAMERICANA
  6. Boca Juniors – 34 puntos – COPA SUDAMERICANA
  7. Gimnasia La Plata – 32 puntos – COPA SUDAMERICANA
  8. Independiente – 30 puntos – COPA SUDAMERICANA
  9. Belgrano – 30 puntos – COPA SUDAMERICANA
  10. Barracas Central – 30 puntos
  11. River Plate – 30 puntos
  12. Talleres – 29 puntos
  13. Lanús – 27 puntos
  14. Instituto – 27 puntos
  15. Huracán – 26 puntos
  16. Unión – 25 puntos
  17. Racing – 25 puntos
  18. San Lorenzo – 25 puntos
  19. Gimnasia (M) – 25 puntos
  20. Tigre – 24 puntos
  21. Defensa – 23 puntos
  22. Banfield – 22 puntos
  23. Sarmiento – 22 puntos
  24. Atlético Tucumán – 19 puntos
  25. Newell’s – 19 puntos
  26. Central Córdoba – 19 puntos
  27. Platense – 17 puntos
  28. Riestra – 14 puntos
  29. Aldosivi – 9 puntos
  30. Estudiantes (RC) – 9 puntos – DESCENSO

Cómo sigue la fecha 4 del Torneo Clausura

Ver también

Thiago Almada firmó su nuevo contrato con River y será inscripto para los octavos de final de la Copa Sudamericana

Nahuel de Hoz
Nahuel de Hoz
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones