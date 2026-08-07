River más complicado que Boca: así quedó la tabla anual tras los triunfos de Independiente Rivadavia y Rosario Central

Luego del primer día de los partidos de la fecha 4, el Torneo Clausura 2026 empieza a tomar forma con una quinta parte de las jornadas disputadas y ya levanta la temperatura. Cada vez más cerca de la recta decisiva, ahora todas las miradas apuntan al mismo objetivo: la tabla anual. Por ese motivo, vamos a repasar cómo quedó después de este viernes 7 de agosto.
Cabe recordar que River está quedando afuera de todas las competiciones internacionales, mientras que Boca está en puesto de Copa Sudamericana. Un dato importante a tener en cuenta es que los 3 primeros van a Libertadores, por lo que cada encuentro es fundamental. A su vez, aquellos que queden del 4° al 9° lugar, sacarán boleto al segundo certamen en importancia.
Nicolás Otamendi, capitán de River. (Getty Images)
Lo cierto es que este viernes por la noche, Rosario Central venció 2-1 a Aldosivi en el Gigante de Arroyito y consiguió una victoria clave para escalar varias posiciones en la tabla anual y quedar a tiro. En el último turno del día, Independiente Rivadavia le ganó 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto en Mendoza y es más puntero que nunca con un total de 40 unidades.
Jaminton Campaz, autor de los dos goles de Rosario Central.
La Tabla Anual del 2026
- Independiente Rivadavia – 41 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
- Argentinos Juniors – 38 puntos – COPA LIBERTADORES
- Vélez Sarsfield – 37 puntos – COPA LIBERTADORES
- Rosario Central – 35 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Estudiantes – 34 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Boca Juniors – 34 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Gimnasia La Plata – 32 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Independiente – 30 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Belgrano – 30 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Barracas Central – 30 puntos
- River Plate – 30 puntos
- Talleres – 29 puntos
- Lanús – 27 puntos
- Instituto – 27 puntos
- Huracán – 26 puntos
- Unión – 25 puntos
- Racing – 25 puntos
- San Lorenzo – 25 puntos
- Gimnasia (M) – 25 puntos
- Tigre – 24 puntos
- Defensa – 23 puntos
- Banfield – 22 puntos
- Sarmiento – 22 puntos
- Atlético Tucumán – 19 puntos
- Newell’s – 19 puntos
- Central Córdoba – 19 puntos
- Platense – 17 puntos
- Riestra – 14 puntos
- Aldosivi – 9 puntos
- Estudiantes (RC) – 9 puntos – DESCENSO