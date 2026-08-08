Qué rol tenía Jorge Messi en la carrera de Lionel

El padre del delantero argentino fue importante para que su hijo llegue a Barcelona y crezca en su carrera como profesional.

A los 68 años falleció Jorge Messi, papá de Lionel, quien a lo largo de la carrera de su hijo estuvo presente junto a toda su familia. Tal es así que además cumplió un importante rol para que llegue a Barcelona y luego tenga pasos por PSG e Inter Miami, su actual club.

Es que, más allá de acompañarlo como padre, Jorge fue el único representante que tuvo Lionel Messi a lo largo de su carrera. Su influencia está desde que llegó a Barcelona, donde recibió el tratamiento que necesitaba por su problema de crecimiento.

Además de ser su representante, Jorge dejó de trabajar en una fábrica siderúrgica para dedicarse de lleno a ser el administrador legal y consejero de su hijo, para así manejar de cerca su carrera, tanto a nivel contratos como con las ofertas de transferencia para cambiar de equipo.

Su primera intervención en la carrera fue para el mencionado tratamiento que necesitó su hijo y que comenzó a realizarse en 2001, cuando fichó por Barcelona. En esta situación, fue quien decidió probar suerte en España y acompañó a su hijo para sumarse a las filas del Blaugrana.

Durante los 22 años que lleva Messi como profesional, Jorge se mantuvo a su lado como representante, con un perfil bajo, sin aparecer ante las cámaras y medios de comunicación. Su trabajo se dedicó de lleno a negociar los contratos y renovaciones que tuvo su hijo con sus tres clubes.

Celia y Jorge Messi. (Foto: Getty).

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La importancia de Jorge Messi en la carrera de Lionel

En una entrevista semanas atrás el delantero de Inter Miami reveló que a lo largo de su carrera su padre fue importante, ya que ante cada decisión que tenía que tomar le consultaba para tener su aprobación, debido a que la consideraba importante.

“En lo deportivo, siempre fui el crítico número uno conmigo mismo, sé cuándo hice las cosas bien y cuándo las hice mal. Pero siempre necesité la aprobación o la opinión de mi viejo, desde que era chiquito. Terminaba un partido y le preguntaba a él cualquier cosa”, fueron las palabras del ‘10’.