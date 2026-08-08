Emotivos mensajes y condolencias por la muerte de Jorge Messi

El padre de Lionel falleció el 8 de agosto en horas de la madrugada luego de pelear contra una dura enfermedad.

Jornada de luto para el fútbol argentino. Este sábado en horas de la madrugada falleció Jorge Messi a los 68 años. El padre de la Lionel atravesaba una dura enfermedad y este 8 de agosto su cuerpo dijo basta. Una vez confirmada la triste noticia, clubes e instituciones del mundo del fútbol enviaron sus condolencias.

El mensaje de Newell´s

El elenco rosarino, del cual era hincha Jorge Messi compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales: “El Club Atlético Newell’s Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario.

Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi. Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini. Su acompañamiento constante y su liderazgo detrás de escena fueron fundamentales para respaldar cada paso de Lionel, desde sus inicios en Malvinas hasta la gloria máxima del fútbol mundial.

Gracias por enseñarle a amar estos colores. La Comisión Directiva, socios, deportistas y toda la familia leprosa abrazan con afecto a Celia, Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol y a todos sus seres queridos y allegados en este difícil momento. Hasta siempre, leproso”.

Rosario Central también envió sus condolencias

Por su parte, desde la cuenta oficial del Canalla también compartieron un muy lindo mensaje: “El Club Atlético Rosario Central lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Messi. Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia y a todos sus seres queridos en este doloroso momento. QEPD”.

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Conmebol se solidarizó con el 10

“La CONMEBOL lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre del futbolista argentino Lionel Messi. Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor. Que descanse en paz”, compartió la casa madre del fútbol sudamericano.

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Más mensajes de apoyo para Lionel Messi

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La AFA estableció un minuto de silencio por la muerte de Jorge Messi

La casa madre del fútbol argentino informó: “El día de hoy, sábado 8 de agosto, lamentamos con profundo dolor la irreparable pérdida de Jorge Messi, padre de Lionel Andrés Messi. En su Memoria, la Asociación del Fútbol Argentino ha dispuesto, previo a su inicio, la realización de un minuto de silencio en todos los partidos a celebrarse en todas las Categorías del Fútbol argentino y la utilización de un brazalete negro por parte del plantel arbitral, jugadores y cuerpos técnicos.

Asimismo, las banderas de las instalaciones de la AFA ondearan a media asta, en señal de duelo, hasta el viernes 14 de agosto próximo.

En este momento de inmensa tristeza, el presidente Claudio Tapia, los miembros del Comité Ejecutivo y toda la familia del fútbol argentino acompañan a Lionel, a sus hermanos, familiares y seres queridos, haciéndoles llegar sus más sinceras condolencias y todo su afecto.

Q.E.P.D.“.

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El mensaje de Tapia