La cláusula desconocida que firmó Maxi Salas tras su salida de River

El atacante dejó Núñez luego de un año donde no pudo hacer pie y pasó a préstamo a Independiente Rivadavia de Mendoza.

El mercado de pases de River no se detiene pese a que esté por comenzar la cuarta fecha del Torneo Clausura. El pasado jueves se confirmó la llegada de Thiago Almada a cambio de 20 millones de dólares por el 100%, pero también fueron días de salidas y una de las más polémicas fue la de Maximiliano Salas.

Salas llegó a River a mediados de 2025, pero nunca logró mostrar su mejor versión y el hincha perdió la paciencia. La dirigencia decidió apartarlo -junto a 14 compañeros- y se buscó una salida en este mercado de pases. Luego de entrenar algunas semanas en el predio de Cantilo, el atacante aceptó la propuesta de Independiente Rivadavia y allí jugará a préstamo durante la próxima temporada.

Una cláusula desconocida

River cedió a préstamo a Maximiliano Salas sin cargo ni opción de compra. El elenco mendocino se hará cargo del salario del futbolista. Una de las cláusulas del acuerdo indica que el delantero no podrá jugar contra River. Cabe destacar que la misma se utilizó en la salida de Ian Subiabre a Tigre.

Tras ser cedido a Tigre, Subiabre no podrá enfrentar a River. (Foto: Getty).

Salas apuntó contra la dirigencia de River

En diálogo con La Red, Maximiliano Salas afirmó: “El jugador quiere volver a sentir el cariño de la gente, vengo a un club lindo y ordenado, vengo a jugar y mostrar la clase de jugador que soy. En los últimos meses no me sentí jugador. Se tomó la decisión de apartar a algunos jugadores, no la comparto, porque más allá de futbolistas, somos personas”.

Además, agregó: “Estoy enojado porque se nos trató muy mal y no nos merecíamos terminar así. Un día antes de que arranque la temporada nos llamó Longoria por teléfono que nos tendríamos que presentar la semana siguiente. Me hubiera encantado que Coudet me lo dijera, pero tenemos que acatar órdenes de los de arriba”.

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Maximiliano Salas. (Foto: Getty).

“No está bueno estar encerrado en el container. Había que meterle la mejor onda, levantar a los compañeros, porque ante todos somos humanos. El único que fue es Leo Ponzio”, completó el delantero que llegó a River a mediados de 2025 a cambio de 8 millones de dólares y en los 37 partidos que jugó marco apenas 7 goles.

DATOS CLAVE

Maximiliano Salas fue cedido a préstamo por River a Independiente Rivadavia sin opción.

fue cedido a préstamo por River a Independiente Rivadavia sin opción. Maximiliano Salas no podrá jugar enfrentando a River por una cláusula en su contrato.

no podrá jugar enfrentando a River por una cláusula en su contrato. River Plate compró a Thiago Almada recientemente por 20 millones de dólares.