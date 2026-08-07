Milan quiere llevarse a Leandro Paredes: la inflexible postura del capitán de Boca

El campeón del mundo despertó interés en varios equipos de Europa y uno de ellos es el gigante italiano. Qué piensa el jugador y el club.

El buen andar de Leandro Paredes en Boca y la grandísima versión que mostró en la Copa del Mundo volvieron a ponerlo en el radar de Europa. Es por eso que Milan, gigante del fútbol italiano, puso los ojos en el capitán del Xeneize y se comunicaron con su entorno para hacérselo saber.

El Rossoneri todavía no hizo ninguna oferta formal por el mediocampista, pero dejó en claro que quiere contar con él para la temporada que está por comenzar en Europa. Con la flamante llegada de Rúben Amorim como entrenador, el heptacampeón de la Champions League sueña con tener al argentino en sus filas.

Paredes no solo tiene un largo recorrido en Europa, sino que conoce muy bien el fútbol italiano. Sumando sus dos ciclos en Roma, su temporada en la Juventus y su cesión en Empoli, el campeón del mundo suma 6 años en la Serie A, siendo la liga que más disputó en su carrera.

Paredes se quiere quedar en Boca

Más allá de que, por nivel y por edad, está en condiciones de volver al Viejo Continente, la postura de Paredes es clara: quiere quedarse en Boca. Tanto el jugador como el club no tienen intenciones de hacer una transferencia ni en el corto ni en el mediano plazo.

“Quiero estar acá, quiero disfrutar de lo que no pude disfrutar en mi época, porque jugué muy poco en Boca antes de irme. Así que, como digo siempre, estoy feliz, estoy donde quiero estar y eso es lo importante”, declaró el 5 antes del inicio del Mundial 2026, cuando algunos rumores indicaban que podía marcharse al Inter Miami.

Riquelme valora el liderazgo de Paredes

Días atrás, en diálogo con Olé, el presidente Juan Román Riquelme había ponderado la predisposición de Paredes luego de su participación en la Copa del Mundo: “Me imaginaba que iba a llegar del Mundial y se iba a poner a dispocisión porque le gusta jugar a la pelota, porque le gusta ponerse la camiseta de Boca“.

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“Estuvo todos los días ahí hablando con sus compañeros a ver cómo estaban entrenando, cómo era el entrenador nuevo. Él siempre está pendiente. Ojalá que el hincha de Boca pueda disfrutar mucho de tenerlo nuevamente con nosotros”, agregó.