No hace falta ni mencionar el impacto que ha tenido Lionel Messi en Inter Miami desde su llegada a la franquicia de la MLS. En un puñado de semanas, las Garzas disputaron dos finales en el fútbol norteamericano y el último traspié ante Houston Dynamo tuvo la particularidad de que el 10 no estuvo en cancha por lesión, un factor que derrumbó al equipo del Tata Martino en un duelo definitorio.

El capitán de la Selección Argentina no pudo jugar siquiera 30 minutos en el duelo contra Toronto FC por la liga local, ya que pidió el cambio por una molestia muscular, y hasta momento no volvió a pisar una cancha de manera oficial.

Si bien Leo fue preservado en la final de la US Open Cup 2023 para evitar agravar el cuadro, el proceso de recuperación del astro rosarino no habría terminado este miércoles por la noche y podría prolongarse por varios días más.

Fue Gastón Edul a quien le tocó dar la ingrata noticia. “Inter Miami vuelve a jugar el próximo sábado. Es difícil que (Messi) pueda ser titular. No quieren arriesgar”, dijo el periodista a través de su cuenta oficial de Twitter.

A continuación, Edul fundamentó: “Leo Messi sintió la molestia hace ocho días vs Toronto. Solo hace una semana. Parece más porque en el medio se jugaron dos partidos pero lleva los tiempos de descanso lógicos”. Es decir, su reaparición no está confirmada para el duelo New York City FC y hay serias chances de que no comience como titular.

¿Qué lesión tuvo Messi?

Si bien no trascendieron los resultados de los estudios médicos que se realizó Messi en los últimos días, lo cierto es que quedó descartada una lesión de gravedad. Gastón Edul, periodista de TyC Sports, confirmó que Leo sufrió una molestia en el músculo posterior de su pierna derecha y no hay prisa para su retorno a las canchas, ya que tanto el jugador como el CT no quieren arriesgar en la rehabilitación.

Calendario de Inter Miami: los partidos que le quedan a Messi

Inter Miami tiene cinco encuentros confirmados de aquí a fines de octubre, donde se conocerán a los equipos clasificados a los play-offs de la MLS. De obtener el pase, las Garzas estirarán su calendario en este 2023.